Molenlandse criminologe herkent neutralisatietechnieken bij Chemours

1 uur geleden

REGIO • De Molenlandse criminologe en hoogleraar publieke en private belangen Lieselot Bisschop ziet bij het Dordtse bedrijf Chemours illustraties van bekende technieken om eigen gedrag goed te praten. Het zijn technieken die vaak bij bedrijfscriminaliteit worden gebruikt.

Bisschop bekeek de hoorzitting met Chemours in de Tweede Kamer, op woensdag 5 juli. Ze voegt aan haar waarneming toe dat het gebruik van die zogenaamde neutralisatietechnieken niets bewijst.

Onderzoek Zembla

Als voorbeelden van neutralisatietechnieken noemt Bisschop het ontkennen of in twijfel trekken van schade, het verschuiven van verantwoordelijkheid, een appél doen op hogere doelen en het aanklagen van de aanklager zelf. Bisschop: “Voorbeeld van dat laatste is: de directie trok het onderzoek van Zembla in twijfel. Ook praat het bedrijf het gebruik van giftige stoffen goed door te zeggen dat je geen zonnepanelen of elektrische auto’s kunt maken zonder de chemische industrie.”

Zieke medewerker

Ook de techniek van het verschuiven van verantwoordelijkheid paste de directie tijdens de hoorzitting toe. “Bij de vraag over een medewerker die ziek is geworden zei de directie dat hij zijn beschermingsmiddelen verkeerd gebruikte. Misschien klopt dat ook, dat kan ik niet beoordelen, maar als antwoord op de vraag wat men aan de oud-medewerkers wil meegeven (vragen van D66 Kamerlid Hagen & BBB-kamerlid Van der Plas, red.) vond ik dat opvallend. Nu leek het alsof de werknemer op zijn plaats werd gezet. Er zaten mensen te huilen in het publiek, dat kan ik begrijpen.”

Archiefonderzoek

Momenteel doet Bisschop archiefonderzoek. “In het archief van Dordrecht bekijk ik alle vergunningen. Ik heb al gezien dat er door Dupont, de voorloper van Chemours, overlegd is met het bevoegd gezag, maar kan nog niet beoordelen of alle kennis die ze op dat moment hadden over de eigenschappen van alle stoffen daarbij is meegegeven. Werd meegegeven dat ze vermoedden dat een stof giftig was, dat ze stoffen gebruikten die nauwelijks afgebroken worden? Dat onderzoeken we nu.”

Niet doorvragen

Het verbaasde Bisschop overigens dat de directie van Chemours aanwezig was tijdens de hoorzitting op 5 juli. “Het was geen verplichting om naar Den Haag te komen. Gezien de juridische procedures die er lopen had ik het begrepen als ze niet waren komen opdagen.” De onderzoekster vraagt zich af of een hoorzitting de beste manier is om een goed gesprek te hebben. “De setting laat het waarschijnlijk niet echt toe om door te vragen. Af en toe dacht ik: als je daar nou even op inhaakt kun je een gesprek hebben. Dan kun je concreter maken over welke stof het gaat, over welke periode, over wat er precies in documenten staat. Want soms kon je iets op de inhoud weerleggen.”

Apenstudies

Als voorbeeld van iets wat weerlegd kon worden noemt Bisschop het afdoen van bepaalde studies als ‘verouderd’. “Ik doel op de zogenaamde apenstudies (uit 1979, waarbij apen stierven die PFAS kregen toegediend, red.). Die zijn inderdaad al langere tijd geleden gedaan, door 3M, en het ging over PFOS, maar ze zijn wel een illustratie van een bredere context, waarin werd afgewogen hoe om te gaan met wetenschappelijke resultaten, in de communicatie naar toezichthouders en medewerkers toe.”

‘Schandaaljournalistiek’

Tijdens de hoorzitting bleek dat de top van Chemours vindt dat het bedrijf niets te verwijten valt en dat het altijd zorgvuldig heeft gehandeld op basis van de kennis die voorhanden was en de regelgeving. Directeur An Lemaire benadrukte dat Chemours doorlopend bezig is het eigen handelen te verbeteren. De uitzending ‘De PFAS-doofpot’ van Zembla typeerde de directie eerder als ‘schandaaljournalistiek’. Ook tijdens de hoorzitting sprak de directie negatief over de bevindingen van het programma. De uitzending van Zembla zat volgens de directie van Chemours vol ‘suggestieve verklaringen zonder onderbouwingen en bevatte onjuiste informatie’. Bisschop noemt dit een voorbeeld van de neutralisatietechniek ‘het aanklagen van de aanklager zelf’.

Grondwater vervuild

Zembla liet zien dat Chemours/Dupont dertig jaar geleden al wist dat ze het grondwater onder de fabriek in Dordrecht en in de omgeving ernstig vervuilden met grote hoeveelheden PFAS. ‘Dupont (sinds 2015 Chemours) kreeg al sinds de jaren ‘60 duidelijke signalen over de gezondheidsrisico’s van PFAS en in vertrouwelijke interne documenten van het bedrijf werd openlijk gesproken over de aansprakelijkheid voor de verontreiniging’, aldus Zembla.

Historische vervuiling

Bisschop leverde een bijdrage aan het programma en onderzoekt historische vervuiling door Chemours. Ook gaat ze na hoe overheden en bedrijven kunnen voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Ze is als professor doctor verbonden aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam en doet het onderzoek samen met Sammie Verbeek. Het onderzoek wordt betaald door de universiteit.

Lessen trekken

“We voeren gesprekken met onder andere ambtenaren, toezichthouders, beleidsmakers, medewerkers van de gezondheidsdienst, politiemensen en medewerkers van het Openbaar Ministerie. Ook praten we met bedrijven in de chemische industrie, adviseurs en bodemonderzoekers en we duiken de archieven in. Zo proberen we de dynamieken van het verleden te begrijpen om er lessen uit te trekken voor de toekomst. In het verleden dacht Nederland vooral aan de bijdrage aan de economie die bedrijven zoals Dupont leverden en aan de banen. Nu betalen we een harde prijs voor het beleid uit het verleden.”

