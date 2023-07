Molenlandse criminologe onderzoekt vervuiling met pfas

De Vlaamse criminologe Lieselot Bisschop, woonachtig in de gemeente Molenlanden, doet samen met collega’s onderzoek naar Chemours in Dordrecht. Ze onderzoekt historische vervuiling door het bedrijf en hoe overheden en bedrijven kunnen voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt.

Bisschop is als professor doctor verbonden aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Hoe doet u dit onderzoek?

“Ik doe dit onderzoek samen met Sammie Verbeek. We voeren gesprekken met onder andere ambtenaren, toezichthouders, beleidsmakers, medewerkers van de gezondheidsdienst, politiemensen en medewerkers van het Openbaar Ministerie. Ook praten we met bedrijven in de chemische industrie, adviseurs en bodemonderzoekers. De bedoeling is: eruit leren voor de toekomst. Het onderzoek wordt betaald door de universiteit.”

Verwacht u dat zal blijken dat er bij Chemours sprake is van crimineel gedrag?

“Er is recent een rapport verschenen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daaruit blijkt dat Chemours het beter doet dan vroeger. Dat wil niet zeggen dat de geschiedenis goed is. Dat ze wisten dat pfas werd gedumpt op stortplaatsen is duidelijk. Betrouwbare documenten maken duidelijk dat ze dingen wisten die onder de pet zijn gehouden. We proberen zicht te krijgen op het verloop van de processen door de jaren heen. Maar met wie het dumpen allemaal besproken is weet ik ook niet; wie waren tien of vijftien jaar terug al betrokken?”

Betrokkenen hebben, los van de juridische aansprakelijkheid, toch ook een morele verantwoordelijkheid?

“We zien hier gelijkenissen met wat criminologen ‘state-facilitated corporate crime’ noemen. Dat gaat over belangen van en interacties tussen overheden en bedrijven die verklaren hoe schade is ontstaan, of hoe die in stand is gehouden. Die schade is breder dan wat een (straf)wetsovertreding is, en gaat dus ook over morele verantwoordelijkheid.”

Er is sprake van lekken van pfas en van stortplaatsen?

“Ja, de historische documenten maken duidelijk dat ze daar een verantwoordelijkheid hebben. Daaromheen is er een systeem van vergunningen dat dingen in stand heeft gehouden, ook doordat toezichthouders niet voldoende wisten over die stoffen. En misschien ook doordat het systeem niet genoeg vroeg over die stoffen. Als je ook naar kenmerken van stoffen vraagt, en als dan blijkt dat een stof bio-accumulatief is, dus zich ophoopt in je lichaam, dan weet je als vergunninghouder dat het geen lief stofje is.”

Pfas komt ook in drinkwater terecht?

“Drinkwaterbedrijven - zoals in deze streek Oasen en Evides - mogen het eruit halen. Dat kunnen ze, maar dat kost geld. Is het fair dat zij dat moeten betalen? Of uiteindelijk de consument? Eind september wordt er een uitspraak gedaan in de procedure van vier gemeenten, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden. Zij proberen Chemours aansprakelijk te stellen.”

Dat de stof zich ophoopt in ons lichaam was al lang bekend?

“Het is duidelijk dat de chemische industrie niet alles heeft gedeeld wat ze wisten. Ze wisten al langer dat pfas bijna niet af te breken is en zich ophoopt in je lichaam, maar dat hebben ze zo lang mogelijk onder de pet gehouden. In de Amerikaanse film Dark Waters komt dit aan bod. Voor mij is nieuw dat ze ook in Dordrecht al lang veel meer wisten.”

De provincie probeerde eerder de vergunning aan te scherpen, maar werd teruggefloten door de rechter. Waarom is de wet niet al lang aangescherpt?

“Wetten zijn deel van een breder systeem dat je niet van vandaag op morgen verandert. Bedrijven hebben bepaalde rechten verworven. En als we de stoffen nodig hebben moet je niet een ander land met de productie opzadelen. De vestiging in Dordrecht is in de jaren zestig ontstaan. Er was toen niet veel milieuwetgeving. Men is de regulering gaandeweg aan het bijstellen. Dat is een heel traag proces. Als een bedrijf in beroep gaat tegen een strengere vergunning, dan blijft de oude vergunning gelden zolang het proces loopt.”

Er zijn nu landen die alle pfas willen verbieden?

“Dat proces is nu in gang gezet, de consultatie loopt. Dat wil zeggen dat alle belanghebbenden input mogen leveren, inclusief de chemische industrie. Het duurt een aantal jaren voordat een verbod in werking treedt.”

Misschien moeten we gewoon stoppen met het kopen van artikelen waarin pfas verwerkt wordt?

“Er zijn toepassingen waarvan je het kan begrijpen, bijvoorbeeld voor medisch materiaal. Maar als het gaat om het waterdicht maken van een jas… dat kon ook zonder pfas.

