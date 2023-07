• Het kruispunt in 1945, met duidelijk zichtbaar de kraters van de bominslagen.

Onderzoek naar vliegtuigbommen bij kruising N214-N216 gaat van start

17 minuten geleden

Nieuws 149 keer gelezen

GOUDRIAAN • Het onderzoek naar niet gesprongen explosieven bij de kruising van de provincialeweg N214 en N216 gaat in de week van 17 tot en met 21 juli van start.

Dat meldt de provincie Zuid-Holland. Het onderzoek vindt plaats ter voorbereiding op de aanpak van de hoge kruising tussen Giessenburg en Goudriaan en Ottoland. Dit is nodig, omdat gebleken is dat tijdens een bombardement van de kruising in januari 1945 meerdere (waarschijnlijk vier) vliegtuigbommen niet ontploft zijn.

Het onderzoek bestaat uit een oppervlakte- en een dieptedetectie. Er is al eerder een oppervlaktedetectie uitgevoerd, maar volgens de provincie gaven ondergrondse leidingen en kabels daarbij toen een verstorend beeld. ‘Met een andere methode ontstaat een beter beeld of er mogelijk niet gesprongen explosieven aanwezig zijn in de vier meter onder het maaiveld.’

De onderzoekswerkzaamheden zullen één à twee weken duren.