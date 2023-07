Bezoek aan Gorinchem groeit: toeristen goed voor 54 miljoen euro

GORINCHEM • Het aantal unieke Nederlandse toeristische bezoekers aan Gorinchem bedroeg vorig jaar 343.000 personen. Hiermee plaatst Gorinchem zich tussen Gouda en Kampen in. Gezamenlijk legden zij 1.242.000 bezoeken af. De economische waarde van bezoekers aan Gorinchem bedraagt nu circa 54 miljoen euro.

In 2022 is in opdracht van Gorinchem Citymarketing het onderzoek ‘Toeristisch bezoek aan Steden’ weer uitgevoerd door het NBTC. In dit onderzoek zijn alleen bezoekers uit Nederland van 18 jaar en ouder met als motief vrijetijdbezoek (toeristisch dagbezoek) meegenomen. Uitgesloten zijn dus internationale bezoekers en de eigen inwoners van de gemeente Gorinchem.

Met een bezoekfrequentie van 3,6 scoort Gorinchem redelijk hoog, wellicht verklaarbaar door de belangrijke regiofunctie die onze stad heeft. Van alle bezoekers kwam 36% uit de provincie Zuid-Holland, 64% uit de rest van Nederland. De meeste bezoekers komen voor een dag (94%), zo’n 6% verbleef langer dan een dag in Gorinchem. 56% van de bezoekers is 50 jaar of ouder en komt vaak als stel, 13% zijn gezinnen met kinderen tussen de 6 en 17 jaar oud.

Redenen voor bezoek

De belangrijkste redenen om Gorinchem te bezoeken waren: winkelen voor plezier, een bezoek aan de horeca en een stadswandeling maken. Horeca en winkelen voor plezier zijn ook landelijk belangrijke onderdelen van een toeristisch bezoek. Gorinchem scoort bijzonder goed op het maken van een stadswandeling, wat de positionering als ‘de allermooiste vestingstad van Nederland’ bevestigt.

Tijdens een bezoek aan Gorinchem wordt gemiddeld 44,10 euro per persoon besteed. Dat is bijvoorbeeld meer dan in Gouda, Harderwijk en Schiedam, maar minder dan gemiddeld (60,90 euro). De meeste bestedingen worden gedaan in de horeca (39%) en in winkels (38%). De economische waarde van (dag)bezoekers aan Gorinchem bedraagt daardoor nu 54 miljoen euro.

Veel moois te bieden

“Ik ben enorm blij met het toegenomen aantal bezoekers aan Gorinchem. Dat we veel moois te bieden hebben weten we natuurlijk! Het is goed om te zien dat alle inspanningen aanslaan en ‘Gorinchem beleven’ steeds meer in trek is”, aldus verantwoordelijk wethouder Attie Mager. “Dat draagt bij aan een prettige sfeer in onze binnenstad en geeft een impuls aan de bestedingen”.

“Nu corona achter de rug is, willen mensen er steeds meer op uit. We verwachten een stabiele groei de komende jaren, want het effect van de ‘allermooiste vestingstad van Nederland’ is nog lang niet uitgewerkt”, zegt Raymond Smits van Waesberghe, directeur Gorinchem Citymarketing. “De cijfers van 2022 zijn een 0-meting. Door dit onderzoek jaarlijks uit te voeren (de opdracht voor 2023 is al gegeven) krijgen we relevante en objectieve inzichten en houden we een vinger aan de pols van de Nederlandse vrijetijdbezoeker”.