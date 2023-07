SeniorFit in De Dompelaar in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Op dinsdag 18 juli organiseert zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers voor de derde keer dit seizoen het beweegprogramma SeniorFit, speciaal voor senioren die op zoek zijn naar een actieve levensstijl.

Het programma begint met een kopje koffie of thee, waarna de deelnemers worden uitgenodigd om samen met de beweegcoaches van GiGa Molenlanden aan de slag te gaan, zowel op het land als in het water. Deze ervaren professionals zullen begeleiding bieden bij de diverse beweegactiviteiten om ervoor te zorgen dat alle deelnemers veilig kunnen deelnemen.

De kosten voor deelname aan SeniorFit bedragen 2,50 euro, inclusief een kopje koffie of thee. Het wordt aangeraden om vooraf aan te melden. Dit kan eenvoudig via de website www.dompelaar.nl/events of door telefonisch contact op te nemen met Hennie Kortleve via 0184-661684.