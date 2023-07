Speeltoestel in Park DoetActief in Giessenburg vernield

57 minuten geleden

Nieuws 250 keer gelezen

GIESSENBURG • In de afgelopen week is een speeltoestel in Park DoetActief in Giessenburg vernield. Delen van de vloer en de trap werden gesloopt, waardoor het object, dat tevens gebruikt wordt als JOP (Jongeren Ontmoetings Punt) niet meer veilig is om in te spelen of te verblijven.

Aangezien de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden, is de gemeente genoodzaakt het speelobject daarom voorlopig te sluiten. De schade aan het beschadigde speeltoestel bedraagt naar verwachting enkele duizenden euro’s.