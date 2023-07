Gemeente Vijfheerenlanden ontvangt 3,4 miljoen euro voor woningbouw en wil dit investeren in ‘Broekgraaf-Noord’ in Leerdam

1 uur geleden

Nieuws 161 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden ontvangt 3,4 miljoen euro uit de Woningbouwimpuls (WBI) van het Rijk. Vijfheerenlanden kan door deze subsidie mogelijk 500 woningen in Broekgraaf-Noord bouwen, waarvan 67% in het betaalbare segment. Men geeft daarbij extra aandacht aan de bouw van betaalbare woningen voor starters en mensen met een laag of middeninkomen.

Het is al jaren bekend, er komen te weinig passende woningen in Nederland bij. Met name de bouw van betaalbare woningen en woningen voor de juiste doelgroep. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft als doel om vanaf 2022 per jaar de woningvoorraad landelijk met 100.000 woningen te laten groeien tot 2030. Met financiële steun wil het Rijk de bouw van woningen versnellen en betaalbaar houden.

Broekgraaf-Noord

Vijfheerenlanden heeft de aanvraag voor de WBI-subsidie gedaan voor het plan Broekgraaf-Noord. Dit is een potentiële nieuwe groene woonwijk ten noorden van het huidige Broekgraaf en ten westen van de wijk Ter Leede in Leerdam. Het plan is om de wijk met een fietstunnel onder het spoor te verbinden aan het huidige plan Broekgraaf.

Met deze 3,4 miljoen kan Vijfheerenlanden de realisatie van 500 woningen tot 2030 met een goede verkeersontsluiting faciliteren. De gemeenteraad neemt komend najaar een besluit op basis van het haalbaarheidsonderzoek, of het plan Broekgraaf-Noord kan worden gerealiseerd.

Waarom Broekgraaf?

Om in aanmerking te komen voor de uitkering van de Woningbouwimpuls moeten bouwprojecten aan een aantal strenge voorwaarden voldoen. Er zijn binnen de gemeente (nog) geen andere bouwlocaties die hiervoor in aanmerking komen.



Wethouder Teus Meijdam: “Vijfheerenlanden is al jaren bezig om groen licht te krijgen voor Broekgraaf-Noord. Dit soort grote uitbreidingsprojecten worden eerst in de regio Utrecht 10 afgestemd om provinciale goedkeuring te kunnen krijgen. Broekgraaf-Noord is in het regionale programma wonen en werken opgenomen en door de provincie goedgekeurd. Dat is een bemoedigende stap om woningbouw in Broekgraaf-Noord mogelijk te maken. Daar is het college blij mee, want we willen graag woningen bouwen. Onze inwoners zijn daar ook bij gebaat.”

Broekgraaf-Noord is overigens nog een werknaam. De gemeente Vijfheerenlanden nog op zoek naar een goede naam voor deze wijk. Ideeën zijn welkom via info@vijfheerenlanden.nl.