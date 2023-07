Informatieve bijeenkomst waterschap over Lekdijk niet openbaar

REGIO • Waterschap Rivierenland houdt binnenkort een informatieve bijeenkomst over de Lekdijk, maar die is niet openbaar.

Heemraad Henk van ’t Pad noemt de bijeenkomst een ‘technische briefing’ bestemd voor met name de nieuwe bestuursleden, ‘om iedereen bij te praten over de geschiedenis’. Gezien de gevoeligheid van het dossier Lekdijk zijn niet alle bestuursleden het eens met het besloten karakter van de bijpraatsessie.

Vragen stellen

Frits van der Schans van Water Natuurlijk vroeg tijdens de vergadering van de commissie waterveiligheid op 5 juni om een ‘presentatie of iets dergelijks’. “We zitten hier met negentien nieuwe leden van het algemeen bestuur en een aantal nieuwe commissieleden. Het dossier Lekdijk speelt al een aantal jaren. Ik zou het op prijs stellen als we erover geïnformeerd worden in een wat opener sfeer, zodat we meer vragen kunnen stellen.” Van der Schans kreeg bijval van diverse bestuursleden.

Transparantie

Met de keuze voor een besloten bijeenkomst gaat de heemraad in tegen het uitdrukkelijke verzoek om openbaarheid dat door een aantal bestuursleden werd gedaan. Annemieke Stallaert (VVD): “Laten we alsjeblieft door middel van transparantie proberen bij te dragen aan het vertrouwen bij bewoners en stel die technische toelichting open voor publiek. Want mensen vertrouwen het niet. Ik ben bang dat we het wantrouwen voeden als we iets achter gesloten deuren gaan bespreken.”

‘Past niet’

Stallaert kreeg bijval van Bas de Groot (SGP) en Hannie Visser-Kieboom (CDA). De Groot: “Toen we de eerste resultaten gepresenteerd kregen was dat in een openbare sessie die rechtstreeks werd uitgezonden. Het is goed om de commissie daarop te wijzen. Er zat beeldmateriaal bij. Ik ben daar nu ook voorstander van: als we het dossier bespreken moet dat in openbaarheid kunnen.” Visser-Kieboom: “Ik wil voorkomen dat het een bijpraatsessie wordt waar besluiten genomen worden, wat niet past bij het in openbaarheid bijeenkomen van deze commissie.”

De datum van de informatieve bijeenkomst maakte de heemraad niet bekend.