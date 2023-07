Raad Molenlanden wil creatieve oplossing woningtekort

27 minuten geleden

Nieuws 126 keer gelezen

MOLENLANDEN • Molenlanden moet komen met een creatieve visie op betaalbare woningbouw en nadenken over flexwoningen, vinden vijf van de zes partijen in de gemeenteraad. Ze vinden het vooral zorgelijk dat jongeren geen woonruimte kunnen vinden in hun dorpen.

Wethouder Arco Bikker en Doe Mee zagen het nut van de motie niet zo in, maar alle andere partijen hielde donderdagavond 6 juli voet bij stuk; ze droegen het college op om in het eerste kwartaal van 2024 duidelijk te maken hoe de gemeente wil zorgen voor betaalbare huizen. Het gaat de partijen daarbij niet alleen om jongeren, maar ook om spoedzoekers en statushouders.

Flexwoningen

CDA’er Jan Arie Koorevaar lichtte de motie toe. “We dienen de motie niet in omdat we denken dat de wethouder niet druk genoeg is of zich niet druk genoeg maakt, maar we willen een accent leggen als het gaat om betaalbare woningen en om het rijksbeleid rond flexwoningen een plek te geven.”

Sociale binding

Ruud van Rijn (Doe Mee) vindt dat je beter kunt bouwen voor ouderen. “Dan krijg je doorstroming.” Koorevaar: “Bijna niemand in het eerste van VVAC kan zich een huis veroorloven in de dorpen van Molenlanden. Laat ze de mogelijkheid hebben om hier te starten. Ze hebben sociale binding met hun dorp.”

Ouderen

Corné Egas (SGP) vulde aan: “Ik denk je ook heel veel ouderen blij maakt met een betaalbaar appartement. De motie roept op om te kijken naar doelgroepen en het wegtrekken van jongeren.” Harry Stam (CU) wees op de BEBO-woningen (beneden-bovenwoningen) in Giessenburg. “Een prachtig voorbeeld, daar wonen senioren en jongeren in gezamenlijkheid. Maak een mooie combi voor doelgroepen, dan kan het rendabel zijn.”

Jeugd houden

Ferry van der Koelen (PM): “We willen onze jeugd in Molenlanden houden. We moeten natuurlijk ook woningen realiseren voor ouderen, maar dat zit ook in deze motie opgesloten. Je bent jongeren sneller kwijt dan dat ze terugkomen.” Ook de VVD hield vast aan de motie. Arno van den Hof: “We konden geen argument bedenken tégen deze motie. We willen met elkaar hetzelfde: zorgen dat onze mensen in onze gemeente kunnen blijven.”

Hoge kosten

Joke van de Graaf (DM) herinnerde aan de woorden van wethouder Bikker in een eerdere vergadering. “Ik hoorde hem zeggen dat het niet helpend is om te focussen op doelgroepen maar juist ook ouderen te bewegen te verhuizen, waardoor je ruimte krijgt voor jongeren. Ook deelde hij zijn zorg over flexwoningen: hoge kosten in relatie tot tijdelijkheid. Wij zijn niet tegen de motie, maar vragen ons af wat we anders gaan doen dan we de afgelopen jaren al hebben ingediend.”

Net kostendekkend

Bikker las stukken voor uit de al bestaande woonvisie om duidelijk te maken dat de gemeente volgens hem al een visie heeft liggen waaraan de motie weinig toevoegt. Ook zei hij: “Als we flexwoningen willen gebruiken voor de huursector en een vergunning geven voor vijftien jaar zou het net kostendekkend kunnen. De rekening voor infra, riolering en openbare ruimte komt bij ons. Met alle plezier kijken we er verder naar, maar partijen die de knip moeten trekken om te bouwen zeggen: waarom niet gaan voor een woning voor 50 of 60 jaar met permanente vergunning?”

Tien hoog

“Als je echt goedkoop wilt bouwen, moet je de hoogte in”, vervolgde Bikker. “Dan moet je tien hoog bouwen en dat vinden we niet wenselijk in onze dorpen. Drie lagen en een kap is het maximale wat we acceptabel vinden in onze omgeving.”

De indieners hielden voet bij stuk. Koorevaar: “We dienen de motie in met vijf partijen omdat we als raad een accent willen leggen. We zien dat dit niet nieuw is, maar het is wel iets wat we dagelijks constateren. Als u richting nieuw beleid gaat, neem dit punt dan mee.”

Kunst- en cultuurprijs

Van de Graaf wilde weten of het college inderdaad een kunst- en cultuurprijs wil instellen, zoals Doe Mee in de algemene beschouwingen enkele dagen eerder had voorgesteld. Wethouder Bram Visser beloofde: “De kunst en cultuurprijs gaan we opnemen in het uitvoeringsprogramma.”

Voor de kadernota, waarin de raad richting aangeeft voor het komende jaar, was er unanieme steun. Op donderdag 29 juni was er in de commissievergadering al uitvoerig over gesproken, net als over de jaarstukken van 2022. Er is een positief rekeningresultaat van 8,7 miljoen.

Het was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Bij de sluiting haalde burgemeester Theo Segers een flesje zonnebrand en een kleppetje tevoorschijn, waarna hij de raadsleden uitnodigde in de tuin nog even met elkaar te verpozen.