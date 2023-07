VVD-pleidooi voor één centraal PFAS-informatiepunt vindt weerklank

PAPENDRECHT • De gemeente Papendrecht gaat in samenwerking met omliggende gemeen en instanties werken aan het realiseren van één centraal informatiepunt over PFAS.

Die opdracht heeft het gemeentebestuur van Papendrecht meegekregen van de gemeenteraad. Een door de VVD ingediende motie werd unaniem overgenomen.

Daar leek het nog niet direct op tijdens de vergadering van donderdag 6 juli, want sommige partijen vonden dat op dit moment alle informatie over de vervuilende stof PFAS al goed te verkrijgen is voor iedereen die daarvoor belangstelling heeft. Later draaide iedereen in de Papendrechtse raad bij en werd de motie unaniem aangenomen.

De VVD had de motie ingediend omdat er de laatste weken veel (nieuwe) informatie naar buiten is gekomen over de vervuiling met PFAS door Dupont/Chemours in onder andere het grond- en oppervlaktewater.

Er zijn veel verschillende overheden en instanties betrokken zijn bij het dossier PFAS. Het gaat onder andere om de vier gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Molenlanden en Papendrecht, de provincie Zuid-Holland, het RIVM en de milieudienst.

Bovendien hebben de schokkende openbaringen door Zembla en Pointer opnieuw veel vragen opgeroepen bij inwoners en voor onrust gezorgd. Daarom is het volgens de VVD ‘wenselijk dat bestaande en nieuwe informatie vanaf een centrale locatie vindbaar is’.

In de centrale (digitale) plek moet informatie over onder andere PFAS, gezondheidsrisico’s en de juridische procedures vindbaar zijn.