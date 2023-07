Toch geen bedrijfsverzamelgebouw aan Peursumseweg 93a in Giessenburg, maar woningen

GIESSENBURG • Het omstreden bedrijfsverzamelgebouw aan de Peursumseweg 93a in Giessenburg gaat niet door; de eigenaren van het terrein gaan het pand in plaats daarvan realiseren op bedrijventerrein Schelluinen-West. Aan de Peursumseweg 93a willen ze alsnog een poging doen om woningen te gaan bouwen.

Op de locatie langs de Parallelweg waar Schelluinen-West in de komende tijd uitgebreid wordt, was een ondernemer afgehaakt zodat daar plek vrijkwam. De eigenaren van deze locatie bereikten vrijdagochtend overeenstemming met de initiatiefnemers van het bedrijfsverzamelgebouw aan de Peursumseweg 93a om het pand in Schelluinen te gaan bouwen.

Daarmee lijkt er een doorbraak te zijn in een hoofdpijndossier voor vrijwel alle betrokkenen. De plannen om het bedrijfsverzamelgebouw te bouwen leverden vele protesten op van omwonenden, die bang waren dat hun woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid permanent aangetast zouden worden.

Ook het gemeentebestuur zag de bouw van het bedrijfsverzamelgebouw niet zitten, maar de wethouder en de gemeenteraad zaten vast aan het feit dat het bestemmingsplan deze ontwikkeling wel toestond. Wel zette de rechter in februari een streep door de plannen om de 22 units te realiseren: de redenatie was dat de vergunning voor één bedrijf gold, terwijl de initiatiefnemers dit interpreteerden als één bedrijfspand.

In plaats van een bedrijfsverzamelgebouw willen de initiatiefnemers nu - zoals eerder zonder succes ook al is gebeurd - gaan kijken of er aan de Peursumseweg 93a woningen gerealiseerd kunnen gaan worden.