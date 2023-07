Oudendijkse Molen in Hoornaar valt in voor kapot gemaal Waterschap Rivierenland

HOORNAAR • De Oudendijkse Molen in Hoornaar viel woensdag en donderdag in voor een defect gemaal van Waterschap Rivierenland.

In het gemaal Lutjeswaard bleek een koppeling kapot. "Onze peilbeheerder kon ervoor kiezen om snel een tijdelijke pomp te plaatsen", laat een woordvoerder van het waterschap weten. "De omstandigheden in dit geval waren zo dat hij bedacht dat ook de molen kon draaien, wetend dat de molenaars graag draaien."

Tussen Waterschap Rivierenland en molenstichting SIMAV, eigenaar van de Oudendijkse Molen is goed contact. "We vragen molenaars om hun activiteiten af te stemmen met ons peilbeheer. Als goede buur hebben we gebeld en inderdaad draaide de molen gisteren en vandaag. Er was helaas weinig wind, waardoor het effect beperkt was. Maar het was leuk dat we de molenaar deze gelegenheid konden bieden."



Onweer

Met het verwachte onweer van zondag in aantocht overweegt Waterschap Rivierenland om als vervanging van het defecte gemaal alsnog een tijdelijke pomp te plaatsen. "Na het weekend zijn de onderdelen in huis om het gemaal te repareren."