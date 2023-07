Bedrijven in Bleskensgraaf bezocht voor weerbaarheid tegen ondermijning

BLESKENSGRAAF • De gemeente Molenlanden voerde op dinsdag 4 juli met verschillende partners een onaangekondigde preventieve controle uit bij bedrijven in Bleskensgraaf. De actie is erop gericht om ondermijning tegen te gaan en ondernemers bewust te maken van de gevaren van ondermijnende criminaliteit.

De controles passen in een brede aanpak van de gemeente en veiligheidspartners om illegale activiteiten op bedrijventerreinen tegen te gaan en ondernemers bewust te maken van de gevaren van ondermijnende criminaliteit. Denk bijvoorbeeld aan een leegstaande ruimte die verhuurd wordt aan een drugsteler. Of een autoverhuurder die auto’s voorziet van verborgen ruimtes.

“We willen ervoor zorgen dat ondernemers weten waar ze op moeten letten om ondermijnende criminaliteit te voorkomen en de meldingsbereidheid van inwoners/ondernemers vergroten”, aldus de gemeente Molenlanden.

Resultaten

Mede dankzij medewerking van de ondernemers, zijn de controles succesvol verlopen. Burgemeester Segers kijkt terug op een geslaagde actie van de betrokken partijen. “Het is fijn dat er bij deze controle geen overtredingen zijn geconstateerd. Deze controles hebben zeker een meerwaarde.”

“We willen inzicht krijgen in de activiteiten van bedrijven in Molenlanden. Optreden als ze de geldende wetten en regels niet naleven. En bedrijven met malafide activiteiten aanpakken. Door actief te controleren en ondernemers voor te lichten over de gevaren van ondermijning zorgen wij gezamenlijk voor een veilig en eerlijk ondernemersklimaat”, aldus burgemeester Segers.

Op de website www.stopondermijningsamen.nl kan men uiteenlopende verhalen lezen over ondermijning. Waargebeurde verhalen waarbij ‘gewone’ burgers betrokken raakten. Bij het opsporen van criminaliteit zijn meldingen heel belangrijk.

Bij een vermoeden dat iets niet in de haak is kan de politie gebeld worden via 0900-8844 (bij spoed 112). Anoniem melden kan via 0800-7000 of vul het tipformulier in op www.meldmisdaadanoniem.nl.