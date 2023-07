Burgemeester Segers opent nieuw kantoor new-Ton Architecten in Giessenburg

GIESSENBURG • Burgemeester Theo Segers opende onlangs het nieuwe kantoor van new-Ton Architecten in Giessenburg.

Het kantoor was eerder op een andere plek in Giessenburg gevestigd. De voormalige kapsalon aan de Dorpsstraat biedt volgens new-Ton Architecten ruimte aan alle medewerkers. Aansluitend aan de opening was er een drukbezochte dag voor de relaties, met vele rondleidingen door het pand.