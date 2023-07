Drie juffen nemen afscheid van De Kandelaar Ameide

AMEIDE • Drie juffen hebben afscheid genomen van De Kandelaar in Ameide.

Juf Jannie die met pensioen gaat, juf Annieke die directeur wordt op een andere basisschool en juf Pauline omdat ze verhuisd is. Het laatste ritje naar school ging in een versierde camper waarna ze door een haag van 300 kinderen het schoolgebouw in zijn gegaan voor een feestelijke dag.