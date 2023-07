Op Pad in het Groene Hart met nieuwe recreatiekrant

REGIO • Op maandag 3 juli vond de feestelijke lancering plaats van de eerste editie van de Groene Hart recreatiekrant in Avifauna te Alphen aan den Rijn. Wethouder van Alphen aan den Rijn, Relus Breeuwsma, ontving de eerste krant uit handen van Kees van Velzen, namens het bestuur van Stichting Groene Hart Verbinders.

Het Groene Hart is een prachtige regio om te recreëren en is verrassend veelzijdig. Om dit te laten zien kwam Stichting Groene Hart Verbinders met het initiatief voor een regionale recreatiekrant. Voor de uitvoering is er samenwerking gezocht met Kontakt Mediapartners.

De stichting is een regionaal samenwerkingsverband van diverse gemeenten in het Groene Hart. Deze gemeenten en hun gebiedsmarketingorganisaties hebben allemaal inhoudelijk bijgedragen aan deze gezamenlijke krant. Inwoners en bezoekers van het Groene Hart vinden er inspiratie voor leuke locaties, uitjes, evenementen en routes in de hele regio.

Promotiecampagne

De recreatiekrant sluit aan bij de promotiecampagne ‘Op Pad in het Groene Hart’. Via video’s, advertenties in de media, berichten via social media, redactionele artikelen, routefolders en de website worden inwoners en (potentiële) bezoekers van het Groene Hart geïnformeerd over de talloze activiteiten en bezienswaardigheden in het Groene Hart.

De recreatiekrant Groene Hart wordt verspreid in een oplage van 40.000 stuks op plaatsen waar veel bezoekers komen of verblijven zoals VVV’s, verblijfsaccommodaties en attracties. Als deze eerste editie succesvol ontvangen wordt, is het plan om de recreatiekrant Groene Hart meerdere keren per jaar uit te brengen. Zo wordt er gezamenlijk gewerkt aan de promotie van het Groene Hart.

De recreatiekrant is overigens ook online te lezen op de recreatiewebsite www.groenehart.nl/recreatiekrant.