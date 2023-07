‘Het zijn vooral opblaasrubberboten die te hard varen op de Alblas’

REGIO • Het vaarseizoen is door het warme weer van de afgelopen tijd weer helemaal op gang gekomen. Dat betekent dat ook de Stichting Verantwoord Varen Binnenwater Alblas (SVVBA) weer actief is geworden. De stichting roept weer op om niet te hard te varen op de Alblas, omdat dat nog steeds te vaak gebeurt.

Zoals de stichting eerder heeft aangegeven is het alleen via de website mogelijk geworden om als sympathisant van de stichting meldingen te doen van onverantwoord varen. Daarbij gaat het om de datum, het tijdstip en type of soort vaartuig. Eventueel met een extra vermelding van een schatting van de snelheid met ook nog de mogelijkheid een foto of video te uploaden. De meldingen gaan automatisch door naar Waterschap Rivierenland, die wettelijk verantwoordelijk is voor de handhaving.

Als sympathisant met een inlogaccount van de website is het eenvoudig om meldingen te doen van onverantwoord varen, waarmee het waterschap Rivierenland gemakkelijker en zo nodig frequenter, kan handhaven en opsporen.

Rubberboten

Zoals uit de analyse over 2022 duidelijk is geworden, wordt de overlast voornamelijk veroorzaakt door het te snel varen van opblaasbare rubberboten, zoals de Zodiac, Quicksilver en Aqua Marina. Over het algemeen worden deze kleine boten bestuurd door jeugd. Het bestuur roept de sympathisanten op deze jongeren aan te spreken op hun gedrag en hun te bewegen te stoppen met onverantwoord varen. Ook wil het bestuur een beroep doen op de ouders van de jeugdigen in de Alblasserwaard om hun kroost in de hand te houden en de ouders waarschuwen voor de hoge boetes die door de handhavers kunnen worden opgelegd. Dit kan oplopen tot 1500 euro. Dit geldt met name voor bovengenoemde vaartuigen die in (als regel) sneller kunnen dan 20 km per uur.

Huurvaartuigen

De stichting is blij met de aandacht en instructies die de eigenaars van verhuurbedrijven geven aan hun huurders om vooral verantwoord te varen en geen overlast te veroorzaken. Desondanks lapt circa 10 procent van de huurders de instructies toch nog aan hun laars zodat voortdurende aandacht voor dit probleem vereist is.

Spandoeken

Net als vorig jaar is het mogelijk om als sympathisant een spandoek in bruikleen te krijgen. Het bestuur is van mening dat de spandoeken een positieve bijdrage leveren aan het verantwoord varen op De Alblas. Meerdere spandoeken langs De Alblas De Graafstroom en het Nieuwe Waterschap laat zien dat er een groot deel van de bewoners verantwoord varen zonder overlast belangrijk vinden.

De Giessen

Het bestuur van de SVVBA heeft ook besloten dat bewoners langs de Giessen en bezitters van vaartuigen die op de Giessen varen, sympathisant van de stichting kunnen worden. Na aanmelding als sympathisant kunnen deze bewoners ook meldingen doen van onverantwoord varen die doorgezet worden naar de handhaving. Ook kunnen deze bewoners verzoeken om een spandoek bij de stichting.

Voor meer informatie of aanmelding al sympathisant: www.svvba.nl.