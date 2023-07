Groep 7 Eben Haëzer in Nieuwpoort in actie voor de SDOK

NIEUWPOORT • Een gastles van SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) heeft op kinderen van groep 7 van CBS Eben Haëzer zo’n indruk gemaakt dat zij spontaan in actie zijn gekomen.

Zij hadden als doel dat ze over de 1000 euro op zouden willen halen en dat is gelukt. Ze hebben statiegeldflessen opgehaald, gecollecteerd. Luke heeft zelfs een QR-code aangemaakt zodat er direct gestort kon worden naar SDOK, waarmee hij vervolgens diverse malen actief was bij de wachtrijen bij de pont. Uiteindelijk heeft de actie 1150 euro opgebracht.