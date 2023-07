De Band zonder Band opent Blauwalg Festival; nog plek voor bassist en zanger(es)

GOUDRIAAN • Wat als je wel een instrument bespeelt, maar geen band hebt en nog nooit op het podium hebt gestaan? Dan kun je terecht bij de Band zonder Band, die zaterdag 2 september het Blauwalg Festival bij de Slingelandse Plassen in Goudriaan opent.

Tussen de appelkistjes in een grote koelcel klinken wekelijks de klanken van scheurende gitaren en beukende drums. Het is maandagavond en er wordt druk gerepeteerd.

“We hebben muzikanten in verschillende leeftijden en elk met hun eigen ervaring in de muziek”, vertellen Freek Wallaard, Gerjan de Vries en Jan de Gier, initiatiefnemers van De Band zonder Band. “Of helemaal geen ervaring. Eén ding hebben ze gemeen; ze maken graag muziek maar zitten niet in een band. Daar komt nu eenmalig verandering in!”

Gitaar afstoffen

Het Blauwalg Festival viert muziek die onder het wateroppervlak verborgen ligt. Dus geen betere plek om je talent te laten zien en je eerste podiumervaring op te doen.

“Onze bassist moest z’n gitaar afstoffen voordat hij hierheen kwam. En de drummer zit weliswaar fanatiek op drumles, maar kan zich de laatste keer samenspelen niet meer heugen. We staan dan ook echt versteld van ieders kwaliteiten. Daar hadden we geen idee van toen we deze club bij elkaar brachten.”

Want ook dat is de Band zonder Band; ze hebben letterlijk geen onderlinge band en ontmoetten elkaar hier voor het eerst. Iets wat het volgens de bedenkers allemaal des te leuker maakt. “Het draagt bij aan de gehele bandervaring. Elkaar leren kennen, samen oefenen en lol maken, een biertje in de pauze en straks natuurlijk een onvergetelijke show geven op het Blauwalg Festival. En wie weet komt er een echt bandje uit voort. Dat zou mooi zijn.”

Meedoen

Meedoen met de band? Er is nog plek voor een bassist en een zanger(es). Aanmelden kan via bands@blauwalgfestival.nl of via een DM op sociale media. De Band zonder Band speelt op 2 september rond 14.30 uur op Blauwalg. Kaarten zijn te verkrijgen via www.blauwalgfestival.nl.