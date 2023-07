Duidelijkheid voor Groot-Ammers: geen randweg, wel verkeersmaatregelen

MOLENLANDEN • Eindelijk een doorgehakte knoop over de Ammerse randweg: hij komt er niet. Verder waren er tijdens de raadsvergadering van dinsdag 4 juli complimenten voor ‘inval-wethouder’ Arco Bikker en een uitleg met vertraging.

Je zou het opvallend kunnen noemen dat de raad toch nog anderhalf uur sprak over een besluit dat onvermijdelijk leek. Conform het collegevoorstel besloot de raad géén randweg aan te leggen om de verkeersoverlast voor de Voorstraat en Sluis op te heffen. Het kost eenvoudigweg te veel geld.

Wethouder Quik

Ook vorige week, tijdens de vergadering van de commissie Wonen, Werken & Verkeer, besprak de raad het onderwerp uitvoerig. Een paar dagen later besloot wethouder Johan Quik zijn functie neer te leggen. Raadsleden lieten blijken dat ze weinig vertrouwen hadden in de lobbystrategie van Quik.

Lobbyen

Wethouder Arco Bikker begon de beantwoording van raadsvragen dinsdag waar Quik was gestopt. De beantwoording kon ook worden opgevat als een verdediging van Quiks keuzes. Bikker: “Het college kreeg de opdracht: ga eens lobbyen om na te gaan wat andere partijen kunnen bijdragen aan de aanleg van een randweg. De heer Ad van Rees van het CDA zei daarbij terecht: ‘Als je een goede lobby wil hebben, moet je eerst een besluit hebben, anders ben je niet geloofwaardig’. Bovendien was het perspectief toen nog anders; de formatie van het kabinet moest nog plaatsvinden. Er lag ook nog een vraagstuk van Waterschap Rivierenland omdat er extra plekken moesten komen om water te lozen, maar die plek bleek in Hardinxveld-Giessendam te komen dus die meekoppelkans verviel. Verder wil het waterschap juist het liefst dat we wegen van hen overnemen.”

In mailbox wroeten

Nadat hij de achtergrond had geschetst gaf Bikker informatie over wat Quik had ondernomen. “Het voelde onwerkelijk om in de mailbox van een wethouder te wroeten om daar wat van te vinden. Met de provincie is er mailcontact geweest. Er is contact geweest met de gedeputeerde, hij zou terugbellen, deed dat niet. Vervolgens zei hij: ‘Maar Johan, we hebben er al over gesproken.’ Het programma waar de provincie eerder mee had ingestemd hadden ze uitgekleed, dus een aantal budgetten hadden ze al teruggenomen omdat ze geen middelen hadden. ‘Dat betekent dat ik geen geld heb om wat extra te gaan doen’, aldus de gedeputeerde.”

Onderzoek cofinanciering

Ook raadslid Wilma de Moel (net als Bikker en Quik van Doe Mee), voerde ter verdediging van Quik nog iets aan: “We hadden de wethouder gevraagd om onderzoek te doen naar die cofinanciering, niet om de klinkers uit de weg te rijden naar het waterschap en de provincie.”

Geen planproces

Het college noemt een randweg ten zuiden van het dorp het meest kansrijk, maar start geen planproces omdat er te weinig geld is voor de aanleg van de weg. De meerderheid van de raad ging akkoord, maar CDA en CU stemden niet in.

Onvoldoende informatie

Jan Arie Koorevaar legde uit waarom het CDA niet achter het collegevoorstel kan staan. “We denken dat er niet voldoende informatie is. Er ligt een variantenstudie, maar als 21 miljoen niet kan, wat kan dan wel? Het financiële plaatje ontbreekt. We hebben niet voldoende informatie om te beoordelen wat kansrijkst is en over wat andere partijen zouden kunnen bijdragen. Er lag geen verhaal waarom de provincie en het waterschap niet om ons heen stonden. Er is geen budget voor zuid, ook niet voor noord? Is er genoeg gedaan om budget te krijgen bij andere partijen?”

Lokaal probleem

De CU stemde eveneens tegen. Pieter van Bruggen: “Onze belangrijkste reden is de voorsortering op een randweg zuid. De reactie van de wethouder bevestigt ons in het beeld dat er sprake is van een lokaal probleem. De omvang van het probleem rechtvaardigt niet zo’n grote investering.Volgens ons is het geen objectief gegeven dat zuid de beste oplossing is. Als we zouden kiezen, zouden we bij noord uitkomen.”

In de tweede termijn, in reactie op vragen, voegde Van Bruggen nog aan zijn betoog toe: “Ja, we laten de enquête onder bewoners meewegen. Maar we neigen naar een randweg aan de noordkant omdat bij zuid er veel negatieve gevolgen zijn.” Daarbij noemde Van Bruggen onder andere de gevolgen voor natuur en landschap, voor agrariërs en de verkeersaantrekkende werking.

Wel maatregelen

Wietse Blok (SGP) kondigde bij aanvang van de vergadering een raadsbreed ingediende motie aan die ook unaniem werd aangenomen. De motie vraagt het college om samen met de inwoners en ondernemers van Voorstraat-Sluis te komen tot maatregelen om de overlast zo veel mogelijk te beperken of te voorkomen. Die maatregelen moet het college met bijbehorende financiële consequenties uiterlijk in het laatste kwartaal van 2023 aan de raad voorleggen. Blok: “Want we kunnen niet tegen bewoners zeggen: we gaan geen randweg doen en zoeken jullie het verder zelf maar uit.”

Toekomst

Wilma de Moel diende samen met de VVD en de SGP een amendement in waarin ze het college vroeg het financiële argument om geen planproces op te starten weg te laten. “Dan wordt het heel kort: geen planproces op te starten. We willen zeker stellen dat, als in de toekomst de financiële positie wel ruimte biedt om een randweg aan te leggen, dat het college dan een raadsvoorstel maakt om dat planproces te starten.” Een meerderheid van de raad steunde dit amendement.