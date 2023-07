ingezonden mededeling

Refurbished apparaten populairder dan ooit

ma 3 jul. 2023, 10:02

Refurbished elektronica is populairder dan ooit tevoren en dit is niet zo gek.

Met toenemende zorgen over duurzaamheid, betaalbaarheid en kwaliteit hebben consumenten de voordelen ontdekt van refurbished producten.

Betekenis refurbished

Refurbished apparaten zijn vaak afkomstig uit het bedrijfsleven of restvoorraden en zijn in goede staat. Het is zonde om geen gebruik te maken van dit soort apparaten. Door deze producten te hergebruiken verleng je de levensduur van een product. Refurbished verwijst naar elektronische apparaten die zijn gebruikt en vervolgens hersteld en opnieuw aangeboden. Dit kan onder andere door het vervangen van defecte onderdelen en het upgraden van de software. Het refurbished proces omvat het testen, reinigen en repareren van het apparaat.

Kwaliteit voor een lage prijs

Een refurbished product kun je vergelijken met een nieuw product in de winkel. Beide zijn 100% functioneel. Een refurbished product is net zo goed als nieuw. Met refurbished elektronica kun je tientallen tot honderden euro’s besparen. Naast dat het goedkoop is, is het ook beter voor het milieu. Bij het produceren van elektronische producten komen er schadelijke stoffen vrij die niet goed zijn voor mens, dier en natuur. Kies je voor een refurbished product, dan help je het milieu een handje mee. Je zorg namelijk voor minder CO2-uitstoot. Dit maakt het ook aantrekkelijk voor de consument en is ook één van de redenen waarom men steeds sneller kiest voor bijvoorbeeld een refurbished iPhone in plaats van een nieuwe iPhone in de winkel.

Wat is de beste iPhone op dit moment?

Wil je graag een betrouwbare iPhone en zijn alle extra snufjes belangrijk voor jou? Kies dan voor de iPhone 13 Pro. De iPhone 13 pro heeft een krachtige A15 Bionic chip waardoor je kunt genieten van snelle prestaties en soepele multitasking. De schitterende Super Retina XDR display met Promotion technologie biedt vloeiende en levendige beeld. Een ideale iPhone als je op zoek bent naar een iPhone met krachtige prestaties en een mooi display. Bij Refurbished.nl kun je terecht voor een diverse Apple producten waaronder iPhones en Apple Watches. Daarnaast krijg je ook nog eens 3 jaar garantie op je aankoop!