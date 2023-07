Maurits Boom uit Hoornaar wil afscheid nemen met langste tapasplank ter wereld

HOORNAAR • Maurits Boom uit Hoornaar wil tijdens de feestweek van Hoornaar op een bijzondere afscheid nemen als horecaondernemer. Hij komt met de langste tapasplank ter wereld naar het dorpsfeest.

Maurits was bijna 20 jaar met zijn bedrijf MB-catering en bijna 40 jaar als horecaondernemer actief. De Hoornaarder gaf menig bruiloft, bedrijfsborrel en dorpsfeest wat extra glans door maaltijden, hapjes en drankjes uit te serveren. Recentelijk is hij gestopt met zijn bedrijf.

Maurits: “Het doet me goed om meer tijd te hebben voor andere dingen die ertoe doen in het leven. Toch kan ik het niet laten om nog één keer op een gedenkwaardige manier aan de slag te gaan. Voor het dorp Hoornaar en natuurlijk ook de rest van de regio.”

Feestweek Hoornaar

In augustus viert Hoornaar weer haar traditionele feestweek, die met drie jaar uitgesteld moest worden door de coronacrisis. Maurits benaderde de organisatie met een idee waar hij al even op zat te broeden.

“Iedereen wordt blij van hapjes. Niet voor niets zijn tapas ontzettend in trek de laatste jaren. Ik bedacht me dat het leuk zou kunnen zijn om een poging te wagen de langste tapasplank ter wereld te maken. Maar dan moeten er wel genoeg magen zijn natuurlijk. De Hoornaarse feestweek is het ideale moment. Alleen dan is nagenoeg het hele dorp bij elkaar”, zo redeneert Maurits.

Goede aanvulling

Hij heeft alles tot in detail uitgedacht. Maurits: “Er komen een plank van 20 cm breed. Hoe lang precies ga ik nog niet verklappen. Tijdens de openingsavond van de feestweek, op vrijdag 11 augustus, kan iedereen gratis komen proeven van de serranoham, oude kaas, wraps, chorizo en nog veel meer. Verwacht geen maagvullende maaltijd, maar wel een goede aanvulling bij het eerste biertje van de week waar we zo lang naar hebben uitgekeken met hele dorp.”

Goede doelen

Boom hoeft er niets aan te verdienen. Sterker nog, hij betaalt het zelf. Toch hoopt hij dat de bezoekers bereid zijn tot een tegenprestatie. Maurits: “Woonzorglocatie De Zes Molens en KWF Kankerfonds zijn goede doelen die me na aan het hart gaan. Er staat dan ook een melkbus klaar waar je een gift in kwijt kan voor deze organisaties. We gaan proberen om tijdens de gehele feestweek deze goede doelen onder de aandacht te brengen om zo veel mogelijk op te halen.”