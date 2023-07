Korps Goudswaard wint brandweerwedstrijd in Hardinxveld-Giessendam

HARDINXVELD-GIESSENDAM • De brandweerploeg van Goudswaard heeft zaterdagmiddag de selectiewedstrijden van de brandweer Zuid-Holland gewonnen die gehouden werden aan de Rijshaak in Hardinxveld-Giessendam.

Het scenario dat werd gespeeld was als volgt; een werknemer in een bestelbus kwam aanrijden en moest uitwijken voor een vrachtwagen die naar buiten kwam. De bus reed over de opstaande rand van de straat en schepte hierbij één van de schoonmakers. Deze raakte bekneld met zijn been onder de bus. Een schoonmaker die op de ladder stond verloor door de schrik zijn evenwicht en viel in het water. Hierbij raakte hij gewond aan zijn schouder en kon hij niet zelfstandig uit het water komen. Hulp van de brandweer was nodig. De collega van De Kuiper zag zijn collega niet goed worden en haalde hem uit de cabine, niet wetend dat de bus het terrein op was komen rijden en dat daar een incident had plaatsgevonden. In paniek drukte hij op de handmelder en ging bij zijn collega zitten om hem te helpen.

Na Goudswaard finishte Gorinchem als tweede. Groot-Ammers werd derde, Nieuw-Lekkerland vierde, Zwijndrecht vijfde, Bleskensgraaf zesde, Brandwijk werd zevende en Goudriaan werd achtste.