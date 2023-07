Boerderij & Erf deelt pluim uit voor stoephok in Hei- en Boeicop

HEI- EN BOEICOP • Een bijzondere waardering van Stichting Boerderij & Erf is gegaan naar de restauratie van het stoephok bij de vroegere boerderij Hei- en Boeicopseweg 152 in Hei- en Boeicop.

De Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden heeft dit jaar twee panden in het zonnetje gezet. Een daarvan is het mooi gerestaureerde stoephok, in het oosten van het werkgebied van de stichting. Een gebouw dat opvallend netjes is gereserveerd.

De Stichting Boerderij & Erf AKV is al enkele decennia actief op het gebied van het behoud van de boerderijen in hun werkgebied. In totaal staan er nog meer dan 2700 boerderijen, waarvan de meeste zondermeer het predicaat ‘parels van de streek’ verdienen. Het gaat daarbij niet alleen om het behoud, maar ook om de manier waarop er met de boerderijen wordt omgegaan als deze leeg komen te staan. Bijvoorbeeld als het boerenbedrijf wordt stopgezet. En dan gaat het niet alleen om de boerderij als gebouw, ook de bijgebouwen en de erven verdienen de aandacht van de stichting.

Een van de manieren waarop de stichting aandacht vraagt voor de streekparels is het uitreiken van een pluim. In dit geval gaat het om een prachtige restauratie van een meer dan 100 jaar oud stoep-hok. Dit behoort bij de voormalige boerderij aan de Hei- en Boeicopseweg 152. Een boerderij, die is gerenoveerd en omgebouwd tot dubbele woning. Het stoephok is bijna geheel afgebroken en met de weggebroken stenen weer opgebouwd, waarbij het in dezelfde staat als voorheen is teruggebracht. De aan het water geleden stoephok beschikt nog over een stookplaats. Het was tot in de jaren 70 van de vorige eeuw in gebruik en is een van de drie nog resterende stoephokken in het dorp.