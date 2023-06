Bewonersgroep bezorgd over verdeeldheid raad Molenlanden over Randweg Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Naar aanleiding van de commissievergadering Wonen, Werk en Verkeer van de gemeente Molenlanden van afgelopen dinsdag maken de bewoners van Sluis, de Voorstraat en de Gorzen in Groot-Ammers zich ernstig zorgen over de verdeeldheid die zij proeven over een randweg in Groot-Ammers.

“Na vijf jaar en diverse onderzoeken ligt er een goed onderbouwde eindconclusie van de Antea Group over de verkeersproblematiek op Sluis en de Voorstraat”, vindt Michael Stangenberger namens de belangengroep Sluis, de Voorstraat en de Gorzen in Groot-Ammers.

Beste oplossing

Hij vervolgt: “Hieruit blijkt dat een zuidelijke randweg de beste oplossing is. Dat is ook de principiële keuze waar wij ons als belangengroep hard voor hebben gemaakt. Helaas blijken de kosten voor een randweg te hoog, waardoor uitvoering op dit moment niet mogelijk is. Het college heeft dan ook een voorstel ingediend om de uitkomst van het rapport over te nemen. ‘Een zuidelijke randweg is de beste oplossing’, volgens het college. Maar vanwege onvoldoende financiële middelen wordt het niet uitgevoerd.”

Belangengroep van Sluis, de Voorstraat en de Gorzen begrijpt de keuze van het college heel goed. Want het geld dat er niet is, kun je niet uitgeven.

Keuze lijkt eenvoudig

Michael: “Volgende week wordt de beslissing genomen en door het goed onderbouwde rapport lijkt de keuze eenvoudig, maar helaas bleek tijdens de commissievergadering van afgelopen week het toch niet zo simpel. De raadsleden zijn verdeeld en daar maken we ons zorgen om.”

“Sommige raadsleden stellen voor om de definitieve uitkomst van de uitgevoerde onderzoeken maar gewoon te negeren door weer opnieuw een noordelijke randweg voor te stellen. Onbegrijpelijk vinden we dat. De afgelopen jaren heeft de gemeente een half miljoen uitgegeven voor verschillende onderzoeken met als resultaat een door de wetenschappers van de Antea Group goed onderbouwde eindconclusie. Het kan toch niet zo zijn dat we dit gewoon aan de kant schuiven en weer opnieuw beginnen?”

Wethouder opgestapt

Ook het feit dat de verantwoordelijke wethouder Johan Quik afgelopen week is gestopt, geeft een extra onzekerheid voor de belangengroep. “We zijn na 50 jaar politiek gesoebat eindelijk dichtbij een definitieve oplossing, laten we nu ook de laatste stap nemen en doorpakken.”

Michael: “Wij vertrouwen erop dat de raadsleden hun gezond verstand gebruiken en ervoor zorgen dat de tonnen aan gemeenschapsgeld geen ‘weggegooid geld’ worden en gezamenlijk het voorstel accepteren. Wellicht kunnen we inclusief de ingediende moties dit lastige hoofdstuk samen tot een goed einde brengen.”