‘Randweg Groot-Ammers heeft Johan Quik mede doen besluiten om te stoppen’

MOLENLANDEN • De kritiek die Johan Quik afgelopen dinsdagavond kreeg over zijn aanpak van de Randweg in Groot-Ammers, heeft volgens raadslid Joke van de Graaf van Doe Mee! Molenlanden bijgedragen aan zijn plotselinge vertrek als wethouder.

En onverwachts was het. Dat vertrek. Zelfs zijn naasten op het politieke toneel kregen pas woensdag te horen dat hij donderdag terug zou treden. Joke: “Hij heeft alleen Theo (de burgemeester, red.) en mij daarin meegenomen. Hij wilde dat de fractie het donderdagavond tijdens de commissievergadering tegelijk met de rest van de raad zou horen. Het college wist het donderdagochtend al wel dat hij die avond zou aankondigen om te stoppen. Daardoor konden zij met een statement komen dat zij zijn taken zouden waarnemen.”

Op de vraag of Joke het graag eerder had willen weten, wil ze liever niet reageren. “Wel kan ik zeggen dat Johan in het verleden weleens aangegeven had dat sommige dossiers hem niet gemakkelijk vielen.”

Johan Quik was namens Doe Mee! Molenlanden wethouder van bedrijvigheid, afval en circulaire economie, bereikbaarheid, openbare verlichting, dorps- en stadsgericht werken, toerisme en cultuur en hij deed de coördinatie van inclusiviteit en diversiteit.

“Jammer dat het zo gelopen is”, vervolgt Joke. “Ik denk dat dit voor hemzelf de juiste beslissing was en daar hebben wij alle respect voor. Het is zijn proces geweest.”

Ze vervolgt: “Ik heb hem vanmorgen (vrijdagochtend 30 juni, red.) nog even gesproken. Hij wil nu rust en die willen wij hem ook gunnen.”

Overleg

Het komende weekend gaan de raadsleden van Doe Mee! overleggen met het bestuur over hoe het nu verder moet gaan. “Ik verwacht dat we op zoek zullen gaan naar een nieuwe wethouder. De periode tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen duurt te lang. De taken die Johan had, kun je niet zomaar neerleggen bij de andere wethouders. Dat kan tijdelijk, maar dat kan niet de oplossing zijn tot de volgende verkiezingen.”

Het dossier van de Randweg in Groot-Ammers, waarop Johan Quik afgelopen dinsdag veel kritiek kreeg vanuit de raad, wordt voorlopig waargenomen door Arco Bikker. Het is de bedoeling dat de raad komende week een beslissing neemt over dit slepende dossier. Maar er liggen ook nog veel vragen open die de raad wellicht graag beantwoord wil zien voordat er een klap op gegeven kan worden.

Joke: “Ik hoop dat we volgende week eindelijk een besluit kunnen nemen over de Randweg, daar zijn we eigenlijk allemaal wel aan toe.”

Johan Quik heeft naar deze krant aangegeven vooralsnog geen toelichting te willen geven over zijn vertrek.