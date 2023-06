Raad Molenlanden zit met vragen over tekorten aan personeel en geld

MOLENLANDEN • Zorgen om personeelstekort, wat is de oplossing voor het huisvestingsvraagstuk en hoe krijgt de gemeente ook na 2026 haar begroting sluitend? Tijdens de commissievergadering van donderdag 29 juni zochten de Molenlandse raadsleden samen naar antwoorden.

Hoewel de gemeente het jaar 2022 heeft afgesloten met een positief saldo van bijna 8,5 miljoen euro. En de verwachting is dat het ook in 2023 goed blijft gaan met de financiën van de gemeente, zal hoogstwaarschijnlijk vanaf 2026 de hand op de knip moeten. Een gevolg van landelijke besluitvorming, legt wethouder Bram Visser uit.

“Die drie miljard korting die op het gemeentefonds ingeboet is door het kabinet dat gaat ook gevolgen hebben voor Molenlanden. Dat kan je ook zien.”

“Dit betekent dat wij als gemeenteraad steeds vaker ‘nee’ moeten zeggen, ook tegen zaken die goed, belangrijk en nuttig zijn. Dat vereist soms lastige keuzes”, schetst VVD’er Arno van den Hof in het debat over de kadernota, de toekomst van de besluitvorming.

De kadernota is een opmaat naar de begroting. Daarin werkt de gemeente de plannen voor 2024 verder uit. Het is nodig om de plannen en bijbehorende uitgaven die nu in de kadernota 2024 staan ook na 2026 haalbaar te maken. Het is nodig om keuzes te maken voor een meerjarig sluitende begroting.

Personeelstekort

Naast een toekomst vol bezuinigingen, baart het de gemeenteraad zorgen dat een deel van de (eerder gemaakte) plannen van de gemeente niet is uitgevoerd. Of dat het ernaar uit ziet dat niet alles doorgang kan vinden. De reden? Er is te weinig personeel.

Corné Egas van de SGP stelt dat dit uitdaging nummer 1 is voor het gemeentebestuur. “Moet topprioriteit zijn in beleid en plannen.” Daarin krijgt hij bijval van CU-fractievoorzitter Harry Stam. “Het college stelt een speciale recruiter voor en ons inziens is dat een goede maatregel. Niet alleen om nieuw personeel te werven, maar ook een kans om collega’s te boeien en aan Molenlanden te binden.” Egas stelt dan ook dat er behoefte is aan een diepgaand gesprek met het gemeentebestuur over dit onderwerp, over wat al gedaan wordt en over wat anders zou kunnen.

Huisvesting

Een derde zorgenpunt voor de gemeente is volgens de raad het woningentekort in de regio. Hoe worden alle huizenzoekers, waaronder jongeren, starters, vluchtelingen en statushouders, voorzien van een dak boven hun hoofd?

Een probleem, dat opgelost moet worden, omdat het de toekomst van Molenlanden bepaalt, stelt Stam. “Jongeren vertrekken niet alleen meer omdat er geen woning is, maar omdat er inmiddels al heel veel jongeren weg zijn. Een reden des te meer om in te zetten op starterswoningen!”

“Per 1 augustus komt er een nieuwe woningbouwversneller in dienst,” verzekert wethouder Arco Bikker dat de gemeente dit probleem ziet en eraan werkt.

Innovatieve oplossingen

Vrijwel alle politieke partijen roepen het gemeentebestuur op vooral ook creatief na te denken om tot oplossingen te komen. Progressief Molenlanden vraagt aandacht voor de mogelijkheid voor tiny of small houses, de VVD ziet dat bedrijfslocaties omgebouwd zouden kunnen worden. Het CDA trekt het bij monde van Jan-Arie Koorevaar breed: “Het zou mooi zijn als actief in wordt gezet op lobby voor innovatieve oplossingen en flexibele woonvormen. Samen met de provincie en woningbouwcoo¨peraties.”

Bikker verklaart dat de gemeente daar ook naar kijkt, maar dat sommige dingen makkelijker klinken dan dat ze zijn. “We kunnen bijvoorbeeld niet zomaar een flexwoning in de polder neerzetten, dat moet onderheid worden er moet een hele infrastructuur komen. Dat wordt al met al een hele dure woning die je neer moet zetten.”

Ook wordt er meermaals gevraagd wat de visie nu eigenlijk is op dit vlak. Maar in het voorstel van Doe Mee!-raadslid Bob Brokking om een integrale visie op wonen te hebben waar al deze groepen in worden meegenomen, ziet Bikker geen toekomst. “Het vluchtelingenvraagstuk vraagt ons wel om te schakelen en door te pakken en hebben we niet de tijd om een jaar over een visie door te spreken.”

Op donderdag 6 juli praat de gemeenteraad verder over de kadernota. In die besluitvormende raadsvergadering is het ook de bedoeling dat de kadernota definitief wordt bepaald.

Petra Scheurwater