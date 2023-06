Toch subsidie voor recreatieplas De Donk in Hoornaar; groot onderhoud kan doorgaan

HOORNAAR • Recreatieplas De Donk in Hoornaar krijgt toch subsidie van de gemeente Molenlanden. Na een eerdere afwijzing kwam deze week het nieuws binnen bij de vereniging dat men in totaal 100.000 euro tegemoet kan zien voor het uitvoeren van groot onderhoud.

“We zijn enorm blij met deze toezegging”, vertelt voorzitter Arie de Leeuw van vereniging De Donk. Het geld, dat in twee delen van 50.000 euro wordt uitgekeerd in 2023 en volgend jaar, zal voornamelijk gebruikt worden om nieuwe damwanden te slaan.

Even leek het erop dat de vereniging zelf iets moest bedenken om dit noodzakelijke werk uit te voeren, toen de gemeente onverwacht liet weten geen subsidie te zullen verstrekken. In april dit jaar gaf de gemeente daarvoor drie redenen. Er zou geen draagvlak zijn binnen het dorp voor De Donk, er zou geen lange termijnvisie zijn en er zouden problemen zijn met openbare orde en veiligheid.

Met alle drie de redenen was vereniging De Donk het niet eens en er werd een officiële reactie gegeven.

Arie de Leeuw: “Inmiddels zijn we een paar maanden verder en om met de woorden van een bekende Nederlander te spreken: ‘Elk nadeel heb z’n voordeel’. We hadden altijd al veel steun vanuit het dorp, maar door deze affaire zijn de rijen helemaal gesloten. De sympathie voor De Donk is alleen maar gegroeid.”

“Hoe de ruis ontstaan is op de lijn, weten we niet. We willen nu geen zondebok meer aanwijzen, maar aan de slag gaan met het groot onderhoud. We hebben een mooie basis om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.”