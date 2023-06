Feestelijke opening nieuwe Veerstoep Bergambacht

BERGAMBACHT • Wethouder Ria Boere van de gemeente Krimpenerwaard opende vrijdag de nieuwe Veerstoep in Bergambacht. Ze was trots op het resultaat en bedankte alle partijen voor het vertrouwen in een goede afloop.

Het miljoenenproject kende vele tegenvallers, maar door het probleemoplossend handelen van aannemer De Koning uit Papendrecht, wat weliswaar extra kosten met zich meebracht, ligt er nu een uitnodigende entree voor de Krimpenerwaard.

Mooie uitdaging

“Ons bedrijf heeft zich 2,5 jaar, waarvan een jaar uitvoerend, met dit project beziggehouden”, vertelt projectleider Marcel de Keizer. “Het was een mooie uitdaging. We hielden maar liefst 26 bouwvergaderingen, als er weer eens een kink in de kabel kwam. De constructie moest meerdere keren worden aangepast. Een dijkdoorbraak uit 1760 had meer instabiliteit in de ondergrond aangebracht, dan iedereen had kunnen vermoeden. Er moesten heipalen van dertig meter de grond in. Door alle wereldproblemen schoten de prijzen van materialen omhoog, waardoor het project ook flink duurder werd. Verkeerstechnisch is er veel verbeterd. 750.000 motorvoertuigen, die jaarlijks van de pont gebruik maken, hebben nu meer ruimte. De 270.000 fietsers en voetgangers kunnen veiliger de pont op. Voor mij persoonlijk is dit project een lust voor het oog.”



Uitleggen

“Ik had de raad wel het één en ander uit te leggen, toen ik drie keer om een extra bijdrage voor de nieuwe veerstoep vroeg,” vervolgt wethouder Ria Broere, die haar nek uitstak voor dit project. “Gelukkig kon ik dankzij mijn ambtenaren een goede onderbouwing geven. Dit betaalde zich terug in het vertrouwen van de raad. De ondernemers en instanties rondom deze locatie begrepen de ernst van de situatie en zorgden ook voor een financiële bijdrage. Ik ben blij maar tevens opgelucht, dat deze klus erop zit.”

Lisanne van Erk, eigenaresse van restaurant Aan de Dijck, is eveneens verheugd, dat de werkzaamheden aan de veerstoep gereed zijn. “Het slaan van de damwanden gaf veel herrie en door al het stof waren extra poetsbeurten nodig”, blikt ze terug. “Gelukkig gebeurde veel in overleg. Als we een bruiloft of een ander feest hadden, werd daar rekening mee gehouden. Alle ongemakken waren de moeite waard, want we hebben er wel wat moois voor teruggekregen.”

