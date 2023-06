Gemeenten komen met eerste reactie: begrip voor zorgen en geen zwemverbod

MOLENLANDEN • De vier gemeenten Molenlanden, Sliedrecht, Papendrecht en Dordrecht, die samen optrekken in hun strijd tegen de uitstoot van giftige stoffen door Chemours, laten in een eerste reactie op de recente uitzending van Zembla weten dat ze begrip hebben voor zorgen die er leven onder de bevolking. Van een zwemverbod is echter nog geen sprake.

Zembla heeft deze week een vervolg gemaakt op de uitzending van vorige week over ‘De PFAS-doofpot’ over DuPont/Chemours. Het gaat in de nieuwe uitzending op PFAS in sloot- en zwemwater rondom Chemours.

“Er worden stevige uitspraken gedaan. Wij snappen dat dit vragen oproept en dat inwoners zich zorgen maken”, melden de gemeenten in hun gezamenlijke reactie. “Als gemeenten willen wij duidelijkheid voor onze inwoners. We willen hen goed informeren en adviseren. Op dit moment brengen wij de antwoorden in kaart.” Op de website van onder meer de gemeente Molenlanden wordt alvast de eerste informatie en de reactie van de gemeente gegeven.

Zwemmen

Zembla gaat in de nieuwste uitzending ook in op het zwemwater in de regio, zoals zwemplassen. Een wetenschapper doet daar stevige uitspraken over. “Dat roept de vraag op of u in Molenlanden veilig kunt zwemmen in oppervlaktewater? U kunt -op basis van de door het waterschap Rivierenland verstrekte gegevens- veilig zwemmen”, melden de gemeenten.