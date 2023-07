Jaap Ruitenberg uit Giessen-Oudekerk viert 50-jarig jubileum bij Stout

GIESSEN-OUDEKERK • Jaap Ruitenberg was vijftien jaar oud toen hij bij Bouwonderneming Stout, toen gevestigd in Hardinxveld-Giessendam, als timmerman begon. Inmiddels is hij 65 jaar oud en beleeft hij zijn vijftigjarig werkjubileum.

Jaap staat als uitvoerder elke dag nog steeds als eerste op de bouw. “Dat hoort zo, als uitvoerder”, zegt hij heel nuchter daarover. “En met veel plezier.”

Onder het motto ‘Te Land, ter zee en in de lucht’ trakteerde de directie van het Sliedrechtse bedrijf Jaap en zijn vrouw Mieke op een trip met bus, boot en helikopter.

Dat de voltallige directie van Bouwonderneming Stout op donderdag 22 juni op de koffie kwam, wist Jaap. “Maar dat we met een busje naar Hilversum reden, waar een helikopter klaar stond. Dát was een grote verrassing. We zijn in vogelvlucht over mij loopbaan gevlogen: mijn woonplaats Giessen-Oudekerk, Brandwijk, waar mijn dochter woont, en over het pand van Stout. Naar Alblasserdam, waar ik veel gewerkt heb en zelfs naar Middelharnis, waar ik nu nog werk! Overal kwam iedereen naar buiten! Ik heb heel veel foto’s gemaakt!”

Fantastische dag

Daar hield het niet bij op. Na de landing lag een boot klaar, voor een tocht over de Vecht. “Het was een grote sloep, waar wij met zijn allen een prima lunch kregen geserveerd. Die vaartocht was ook geweldig en daarna zijn we in een kasteel bij Nieuwegein uitgebreid gaan dineren. Wat een fantastische dag hebben wij gehad. Het was super geregeld, ik ben er nog van aan het bijkomen. Dat ze dit voor mij gedaan hebben!”

Altijd iets maken

Het komt in deze tijd dan ook niet veel meer voor dat iemand zó lang verbonden is met één werkgever. Jaap is op 23 juli 1973 op vijftienjarige leeftijd als timmerman bij de oude heer Marinus Stout begonnen. Jaap: “We woonden op een boerderij en daar was ik altijd al iets aan het maken. Ik wilde de bouw in. Als jong ventje had ik het geluk dat ik het vak heb kunnen leren van Arie Middelkoop. Dat is echt mijn maatje geworden. Ook wil ik Cees Bakker noemen. Cees was destijds bedrijfsleider bij Stout, ook aan hem heb ik heel veel steun gehad.”

Herinneringen ophalen

Jaap haalt herinneringen op. Hoe hij begonnen is met het bouwen van ‘rijtjeshuizen’ en bungalows. Hoe de bouw van hallen later erbij is gekomen. Hoe hij met directeur Ad van Herk in de auto op pad ging met een meetlint voor het opmeten van een terrein. Hoe hij vaste prik overleg voerde op maandag en vrijdag, over de opstart en voortgang van de werken. Dat Stolpehove in Papendrecht zijn grootste werk tot nu toe is geweest. Hoe ze in Giessenburg bij de plaatselijke voetbalvereniging Peursum een tribune hebben gebouwd die net wat groter was dan die in Hardinxveld-Giessendam. Hoe geweldig het was om het honderdjarig bestaan met heel het bedrijf in Barcelona te vieren!

Steunpilaar

Jaap: “In al die jaren heb ik zoveel leuke en bijzondere dingen meegemaakt. Het is te veel om op te noemen. Het mooie is dat het bedrijf altijd in mij geloofd heeft en mij ook veel ruimte heeft gegeven.” Directeur Arno Hokke voegt daar aan toe: “Wanneer Jaap een werkt maakt, maken wij ons geen zorgen. Dan komt het goed. Hij is een steunpilaar in onze groep van uitvoerders. Hij heeft de kennis en de kunde en hij weet mensen te motiveren. Het is knap hoe hij zich in de loop van de tijd steeds weer heeft weten aan te passen en is meegegaan met alle ontwikkelingen in de bouw én in de maatschappij.”

Gemoedelijk én professioneel

Jaap: “Als uitvoerder moet je altijd goed voorbereid zijn. Ik vind dat Bouwonderneming Stout daar altijd heel sterk in is. Ook wordt altijd heel goed gelet op de omstandigheden waarin onze mensen moeten werken. Goede kleding, goede bouwketen, goede voorzieningen.”

Hij vervolgt: “Het zijn vaak kleine gebaren, maar juist die zijn heel belangrijk en veelzeggend. Bijvoorbeeld: een mailtje op een warme dag, waarin gesteld wordt dat we er goed op moeten letten dat we voldoende drinken. Of dan even een ijsje komen brengen op het werk. Het is hier altijd gemoedelijk en tegelijkertijd ook heel professioneel.”

Identiteit

Jaap is een echte ‘Alblasserwaarder’. Geboren en getogen in Giessenburg en nu woonachtig in Giessen-Oudekerk. Hij is meegegroeid met Bouwonderneming Stout. “We zijn vooral de laatste jaren enorm gegroeid. Van een huis in Hardinxveld-Giessendam, tot nieuwbouw in Amsterdam. Ik weet nog dat we voor het eerst naar Lombardije in Rotterdam moesten: dat was heel wat! De rode draad in die groei is volgens Jaap hun identiteit: “We zijn altijd onszelf gebleven, met fantastische collega’s en een prima mentaliteit. Het zegt wel iets dat we zoveel oudgedienden hebben, die hier al meer dan 25 jaar werken!”

Pensioen

Jaap werkt nu vier dagen in de week. “Waarschijnlijk is dit mijn laatste klus, voordat ik met pensioen ga. Hoewel: ik vind het werk nog steeds zo leuk! Als ze mij een mooi project aanbieden, plak ik er misschien nog wel enige tijd aan vast. Stiekem hoop ik daarop! Dan moet het wel dicht bij huis zijn. Nu sta ik elke ochtend rond vijf uur op! En anders ga ik mijn eigen badkamer maar eens aanpakken, dat heb ik mijn vrouw Mieke al heel lang geleden beloofd.”

Familiebedrijf

Mieke werkt overigens zelf ook al jaren bij Stout, op de administratie. “Toen ik nog vanuit kantoor werkte, zagen we elkaar geregeld. Maar nu veel zaken digitaal worden afgehandeld, kom ik niet vaak meer op kantoor.” Ook Marcel, de zoon van Jaap werkt bij Stout. “Al twaalf jaar, als timmerman. Ik heb het altijd heel leuk gevonden om samen te werken. Hij is heel rustgevend en alert. Ik kan goed met hem opschieten en hij houdt mij scherp!”

En dan Karel, de broer van Jaap. “Hij heeft hier 43 jaar gewerkt als metselaar. Hij is met pensioen, maar in feite is hij degene die mij bij Stout heeft binnengebracht.” Je kunt met recht zeggen dat de familie Ruitenberg een echte Stout-familie is!