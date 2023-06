Johan Quik neemt geëmotioneerd afscheid van raadsleden

MOLENLANDEN • Johan Quik heeft donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering in een emotievol betoog afscheid genomen als wethouder van Molenlanden. “Dit doet zeer, maar het is een weloverwogen besluit. En in het belang van onze inwoners en ondernemers.”

Na Quiks geëmotioneerde betoog stelde burgemeester Theo Segers, die de vergadering leidde, een schorsing voor.

Burgemeester Segers: “Ik begrijp dat dit nieuws bij u zorgt voor een schrikreactie. De spreekwoordelijke bominslag, dus het lijkt me goed om te schorsen. Dan kunt u even spreken met elkaar van gedachten wisselen.”

In die pauze van ongeveer twintig minuten hebben de fractievoorzitters van de politieke partijen even bij elkaar gezeten.

“Dat is een schok, althans ik ervaar dat zo”, nam Doe Mee!-fractievoorzitter Joke van de Graaf na de schorsing het woord. Hoewel Van de Graaf, als één van de weinigen in de raadszaal, al eerder op de hoogte was gebracht van het besluit van Johan Quik, kwam de mededeling in de vergadering alsnog echt aan.

Joke van de Graaf: “Dit is de manier waarop Johan het wilde, die wilde zelf door die zure appel bijten. Hij is zelf tot het besluit gekomen.”

Ze vervolgde: “Ik weet ook niet zo goed wat ik moet zeggen. Het zal deze middag en avond wel wat overschaduwen. Want het komt bij iedereen heftig aan.”

Daarnaast vertelde Van de Graaf dat ze gewoon de vergadering van donderdag in willen gaan, waar de jaarstukken van 2022 en de kader- en zomernota worden besproken, en later te kijken naar vervolgstappen.

Het gemeentebestuur van Molenlanden deelde tijdens de vergadering mee dat de taken die wethouder Quik in zijn pakket had zitten, voor nu overgenomen worden door de overige wethouders.

Johan Quik was wethouder economie, bereikbaarheid en participatie. Hij lag dinsdagavond tijdens een commissievergadering Wonen, Werken en Verkeer, nog onder vuur over zijn aanpak van de randweg in Groot-Ammers.

Hij kreeg met name van het CDA, maar ook van VVD en Progressief Molenlanden, het verwijt dat hij onvoldoende ondernomen had om voor de aanleg van de randweg geld los te krijgen bij het Waterschap Rivierenland en de Provincie.