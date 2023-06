Wethouder Johan Quik legt zijn functie neer

MOLENLANDEN • Donderdagmiddag heeft wethouder Johan Quik het college en de gemeenteraad van Molenlanden geïnformeerd dat hij zijn functie neerlegt. Dat gebeurde voorafgaand aan de vergadering waarin de jaarstukken worden besproken. Hij sprak de raad toe met een persoonlijke verklaring waarin hij aangeeft dat het beter is voor Molenlanden om zijn functie neer te leggen.

Johan Quik, wethouder Economie, Bereikbaarheid en Participatie, geeft in zijn verklaring aan dat: “Mijn persoon staat verdere besluitvorming in de weg rondom dossiers die voor onze mooie gemeente van belang zijn. Het is beter dat een ander mijn rol overneemt.”

Beste weg

Hij vervolgde: “Ik heb voor mezelf de conclusie getrokken dat dit de beste weg is. Ik heb me met heel mijn hart en ziel ingezet als wethouder. Dat kan alleen als er voldoende basis is om mijn werk goed te doen. Deze stap neem ik in het belang van de inwoners en ondernemers van Molenlanden. Ik ben dankbaar voor de mogelijkheid die ik heb gehad om deze rol te vervullen. En trots op de inwoners en ondernemers van ons gebied. Je kunt altijd met hen in gesprek komen. Of ze nu kritisch zijn of ideeën hebben. We staan met elkaar voor deze mooie gemeente.”

Groot respect

Burgemeester Theo Segers: “Ik vind het ontzettend jammer dat we een teamlid uit ons college verliezen. Ik heb groot respect voor de stap die wethouder Quik neemt om in het belang van onze gemeente Molenlanden zijn ontslag in te dienen.”