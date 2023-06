• Het oppervlaktewater in de Alblasserwaard is ernstig verontreinigd met PFAS. Op de foto: polder en wetering bij Ottoland.

Reactie waterschap op nieuws over PFAS: ‘vervuiling onveranderd’

51 minuten geleden

REGIO • Waterschap Rivierenland heeft op donderdagmiddag 29 juni via de eigen website gereageerd op de verontrustende Zembla-uitzending over PFAS in de Alblasserwaard.

Het waterschap constateert dat de vervuiling met PFAS ten opzichte van 2020 onveranderd is. Wel zijn de risicogrenswaarden voor PFAS strenger geworden. Verder meldt het waterschap onder andere dat het de ontwikkelingen nauwgezet blijft volgen.

Boodschap

De volledige boodschap op de website van Waterschap Rivierenland luidt:

‘Het tv-programma ZEMBLA besteedt vandaag aandacht aan verontreiniging met PFAS in de omgeving van de Chemours-fabriek in Dordrecht. Eén van de locaties in de uitzending is het zwemwater Lammetjeswiel in Alblasserdam, binnen het werkgebied van Waterschap Rivierenland.

Als functionele overheid draagt Waterschap Rivierenland zorg voor voldoende water en de waterkwaliteit. Uit zorg voor de waterkwaliteit startten we in 2018 met metingen naar PFAS. Ons meetnetwerk breidde zich uit van de Alblasserwaard, tegenover de fabriek in Dordrecht, naar ons gehele werkgebied.

Mede op basis van onze data uit 2018 en 2019 kwam het RIVM eind 2020 met risicogrenswaarden. Op ons verzoek adviseerde het RIVM over gebruik van water: bij zwemwater waren risico’s minimaal, vis eten werd ontraden en bagger kan worden ontvangen op oevers. In een beperkt gebied werd ontraden om groente uit eigen tuin te eten.

In de data zien we dat de vervuiling met PFAS onveranderd is. In het najaar van 2022 publiceerde het RIVM het rapport ‘Risicogrenzen voor PFAS in oppervlaktewater(externe link)’ Daarin stelt het RIVM nieuwe en strengere landelijke risicogrenswaarden voor, voor een grote groep PFAS. Deze voorgestelde waarden zijn nog niet formeel vastgesteld als nieuwe norm.

Waterschap Rivierenland verkent welke impact deze voorgestelde risicogrenswaarden hebben op diverse functies van het oppervlaktewater in ons werkgebied. In samenwerking met de Unie van Waterschappen en STOWA besloten we dit voorjaar om het RIVM een nieuwe opdracht te geven voor die verkenning.

We blijven monitoren en data delen. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet.’

