Postcoderoos Nieuw-Lekkerland wil dak boerderij vullen met zonnepanelen

1 uur geleden

NIEUW-LEKKERLAND • Energiecoöperatie Nieuw-Lekkerland gaat binnenkort zonnepalen installeren op de daken van het boerenbedrijf van A.K. Damsteegt aan de Schoonenburgweg 21 in Nieuw-Lekkerland.

De projectvorm is een zogenaamde postcoderoos, waarbij inwoners van Nieuw-Lekkerland, Kinderdijk, Streefkerk, Oud-Alblas, delen van Alblasserdam en Lekkerkerk kunnen meedoen die een kleinverbruikersaansluiting van maximaal 3x 80 Ampère hebben.

“Dit is een ideale vorm om bij te dragen aan de opwekking van duurzame energie voor mensen die zelf geen of onvoldoende geschikt dak hebben om zonnepanelen te plaatsen”, vertelt Caroline Vreugdenhil van Postcoderoos Nieuw-Lekkerland.

De subsidieregeling van de overheid (SCE) biedt bovendien een financiële zekerheid en een goed rendement voor de deelnemers. Een investering van 5 certificaten (1250 euro) levert 20 jaar lang elk jaar zo’n 114 euro op.

“We krijgen veel positieve reacties, maar merken ook wat terughoudendheid”, vertelt Caroline verder. Op dit moment is de helft van het aantal beschikbare 1100 zoncertificaten gereserveerd.

“Bij ons vorige project met de postcoderoos, in Goudriaan, zagen we hetzelfde gebeuren. Het duurde even voordat alle certificaten verkocht waren. Maar het bijzondere was; toen het er eenmaal lag, meldden zich ineens veel mensen die eigenlijk mee hadden willen doen. Het zou ons niet verbazen wanneer dat hier in Nieuw-Lekkerland op dezelfde manier gaat.”

Voor meer informatie en aanmelding: www.ecmolenlanden.nl en dan doorklikken op ‘Nieuw-Lekkerland’.