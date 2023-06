Waardlanden gaat zomerse opblaasartikelen apart inzamelen

REGIO • Afvalbedrijf Waardlanden gat vanaf 1 juli opblaasartikelen die lek of kapot zijn, apart inzamelen bij de milieustraten van Waardlanden. Zo krijgen opblaasartikelen een tweede leven als grondstof voor een nieuw product.

Inwoners van gemeente Vijfheerenlanden kunnen kapotte of lekke opblaasartikelen ook brengen bij 1 van de 19 afvalvrije basisscholen. Bij deze scholen staat na de zomervakantie van 21 augustus tot en met 1 september een aparte rolcontainer.

Nu worden kapotte opblaasproducten bij het restafval of het grofvuil gegooid, waardoor ze als restafval eindigen in de verbrandingsoven. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, maar er verdwijnen daardoor ook belangrijke grondstoffen. Deze producten zijn gemaakt van zacht pvc en dat is goed te recyclen. Door ze apart in te leveren, kunnen ze worden verwerkt tot grondstof om nieuwe producten van te maken, zoals tuinslangen, schoenzolen, slippers en zelfs dakbedekking.

Alle opblaasartikelen van zacht pvc mogen in de aparte container voor opblaasartikelen. Luchtbedden mogen ook, behalve als er een velours of fluwelen laag op zit. Ballonnen, voetballen en grote opblaasbare zwembaden horen hier niet bij.