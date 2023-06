Weinig vertrouwen in aanpak wethouder bij randweg Ammers

GROOT-AMMERS • Een randweg rondom Groot-Ammers komt er niet, dat was al even duidelijk. Hij is te duur. Toch sprak de commissie Wonen, Werken & Verkeer er dinsdagavond 27 juni nog langdurig over. Een gebrek aan vertrouwen in wethouder Johan Quik voerde de boventoon.

Diverse raadsleden plaatsen vraagtekens bij de manier waarop wethouder Quik heeft geprobeerd om voor de aanleg van een randweg geld los te krijgen bij het Waterschap Rivierenland en de Provincie. “Wat was de lobbystrategie naar Provincie en Waterschap?” wilde Jan Arie Koorevaar (CDA) weten. Rijkus Krabbendam (burgerraadslid VVD): “Kunt u ons duiden wat de inspanning is geweest om een medefinancier te krijgen? Waarom heeft de Provincie in bijvoorbeeld Klaaswaal wel een randweg aangelegd?” Krabbendam en Koorevaar kregen bijval van Bart Toonen (PM).

Meekoppelkansen

Quik reageerde: “Het Waterschap wilde misschien meebetalen als er meekoppelkansen zijn, maar nu zijn er geen activiteiten door het Waterschap op deze plek. En ze willen juist alle wegen aan de gemeente overdragen. Meekoppelkansen waren een gemaal op Sluis, dijkverzwaring Streefkerk en fort Everdingen hing nog boven de markt. Op dit moment zijn er geen meekoppelkansen op het tracé.”

Lobbystrategie

Koorevaar hield vol: “Maar wat was uw lobbystrategie? Wie heeft u daarvoor ingeschakeld, welke documenten hebt u opgesteld?” Quik: “We hebben gesprekken gevoerd, ambtelijk en bestuurlijk, om Waterschap en Provincie op andere gedachten te brengen. De Provincie zat al voordat ik wethouder werd op de lijn: het is een lokaal probleem, niet provinciaal. Onze pogingen waren erop gericht de Provincie op andere gedachten te brengen, om het als regionaal probleem te zien.”

Geen documenten

Koorevaar: “Toen wij zelf navraag deden, kwamen er geen documenten boven tafel, geen uitnodiging of verzoek om mee te denken. Heeft u verzoeken liggen met een bepaalde uitleg?” Quik: “We hebben schriftelijk verzocht om een reactie, daar hebben ze allebei negatief op gereageerd.”

Brief

Krabbendam: “Maar wat is er nou precies gebeurd richting financiers, wat is hun antwoord geweest? Ik neem aan dat er ook schriftelijke antwoorden zijn? We willen wat meer duidelijkheid hebben over de procedure.” Quik: “Waterschap en Provincie hebben een brief van ons ontvangen en daar reactie op gegeven, daar kan ik u afschriften van geven.”

Mijn manier

Koorevaar: “U heeft toch de klinkers uit de straat gereden richting Tiel en Den Haag? Neem ons eens mee in uw passie? Hebt u 22 stellingen op de deuren gespijkerd?” Quik hield het cryptisch: “Ik heb het op mijn manier gedaan en er op mijn manier invulling aan gegeven.”

Afvalputje

Wilma de Moel (Doe Mee) vindt dat Molenlanden in Zuid-Holland het afvalputje is in de infrastructuur. De Moel wilde van Koorevaar weten: “Hebt u er geen vertrouwen in dat de wethouder er alles aan gedaan heeft om cofinanciering voor elkaar te krijgen?” Koorevaar: “Ik hoor niet direct geluiden terug uit Den haag en Tiel. Ik laat me graag overtuigen.”

Gebeld

Wietse Blok (SGP) vroeg Koorevaar: “Volgens mij heeft uw partij daar ook bestuurders zitten. Ik heb die mensen gebeld, heeft u dat ook gedaan?” Koorevaar: “Mijn vraag aan de wethouder is: wat was uw lobbystrategie? Ik geef de wethouder de kans om ons ervan te overtuigen dat alles uit de kast is getrokken.” Blok: “U heeft signalen dat dat niet gedaan is?” Koorevaar: “Ons burgerlid heeft gevraagd welk officieel verzoek er ligt om eraan bij te dragen. Het antwoord was dat er geen stuk lag. De wethouder heeft nu gezegd van wel en dat hij dat gaat toesturen. Nou, prima.”

Strategie

Pieter van Bruggen (CU) stookte het vuurtje verder op: “Wat moet het ons zeggen dat de Provincie het een lokaal probleem vindt? Want ook zij kennen de verkeersstromen. Is het een resultante van te weinig lobbyen?” Blok: “Dat zinnetje triggerde mij ook wel een klein beetje. Dan is het probleem voor de Provincie niet groot genoeg. Maar de Provincie kijkt gewoon naar de centen.” Dat laatste vond Koorevaar te makkelijk. “Ik denk dat het ook verband houdt met de strategie die je inzet. Er zijn Europese structuurfondsen. Er zijn meerdere wegen die naar Streefkerk leiden. Dat ze het een lokaal probleem noemen komt misschien doordat de urgentie nog niet voldoende is geduid.”

Opties

De raadsleden benutten de vergadering verder om te bespreken welke opties de gemeente nog heeft om de verkeerssituatie op de Voorstraat en Sluis te verbeteren nu de randweg er niet komt. Genoemd werden onder andere flitspalen, stil asfalt en het weghalen van parkeerplekken.

Vrachtwagenverbod

Voorzitter Mirjam Muis verbood de raadsleden om over een vrachtwagenverbod de praten omdat dit ‘onder de rechter ligt’, maar dat weerhield de raad er niet van ernaar te informeren. Waarop Quik reageerde: “Sinds 23 juni is bij mij bekend dat er een vervolgprocedure is gestart voor het vrachtwagenverbod. Het was misschien handig geweest als ik dat nog vóór de vergadering had aangegeven. Er is bezwaar tegen aangetekend en de procedure loopt op dit moment.” Blok vroeg om een toelichting op de bezwaren, ‘misschien niet in openbaarheid’. Quik: “Dat gaan we bekijken.”

Twee moties

De SGP kondigde bij monde van Wietse Blok twee moties aan; een motie betreffende het vrachtwagenverbod (’wethouder, ga in gesprek met ondernemers’) en een motie betreffende een ontsluiting en/of andere maatregelen met betrekking tot brandstoffenhandel Den Hartog.

Komende raadsvergadering

Raadsleden zullen tijdens de komende raadsvergadering nog willen reageren op de schriftelijke communicatie met potentiële geldschieters, waarin de wethouder inzage heeft beloofd. Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 4 of donderdag 6 juli is er dus opnieuw genoeg stof voor debat over een weg die er - na vijftig jaar zoeken naar een oplossing - toch niet komt.