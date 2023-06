CDA jongeren op bezoek bij Duurzaam Molenlanden

MOLENLANDEN • CDA jongeren uit Molenlanden zijn zaterdag 24 juni op werkbezoek geweest bij Duurzaam Molenlanden in Giessenburg. Tijdens dit gesprek stond het (deel)vervoer in de gemeente Molenlanden centraal.

Tijdens dit bezoek zijn de jongeren in gesprek gegaan met Simon Bor. Hij is samen met Stichting Duurzaam Molenlanden initiatiefnemer van het deelauto-project in Giessenburg. In december 2022 is de eerste deelauto geplaatst in Giessenburg. Inmiddels is dit project zo’n succes dat er sinds afgelopen mei een tweede auto is geplaatst. De stichting ziet verdere uitbreidingsmogelijkheden naar de kernen Bleskensgraaf, Nieuw-Lekkerland, Langerak-Nieuwpoort en Goudriaan. Het is hierbij van belang dat er vanuit de inwoners voldoende animo is om aan het project deel te nemen.

Inkrimping openbaar vervoer

Het initiatief om te starten met deelvervoer is in 2019 ontstaan. Mede gezien de aanhoudende inkrimping van het openbaar vervoer in de regio is de vraag naar autogebruik toegenomen. Burgerlid Wouter van den Berg licht toe: “In de afgelopen jaren is er een trend zichtbaar dat het openbaar vervoer in onze regio minder toegankelijk is geworden voor de inwoners. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om tussen de kernen van Molenlanden te reizen als je niet in bezit bent van een eigen auto”.

Daarnaast kan het gebruik van een deelauto aantrekkelijk zijn voor mensen die weinig rijden met hun (tweede) auto. Het gebruik van deelauto’s zorgt op den duur voor het gebruik van minder auto’s, maar ook dat auto’s minder stilstaan.

Raadslid Maarten Klink licht verder toe: “Veel huishoudens hebben een tweede auto nodig, bijvoorbeeld om boodschappen te doen. Maar het gebruik van de tweede auto is vaak beperkt. Een elektrische deelauto is daarom een goedkoop en duurzaam alternatief.”

Onderling vertrouwen

Het delen van een auto gebeurt in eigen kern en wordt gedaan met meerdere mensen. Vaak is er tussen deze mensen informeel en goed contact. Provinciaal fractievertegenwoordiger Dagmar van den Herik: “Het is mooi om te zien, dat mensen op basis van wederzijds vertrouwen met elkaar dit initiatief in zijn gegaan en een auto met elkaar delen. Het zegt iets over hoe wij in deze streek met elkaar omgaan.”

Inschrijven

Inwoners van Giessenburg en andere kernen van de gemeente Molenlanden kunnen zich nog steeds inschrijven voor de elektrische deelauto via de website van OnzeAuto: www.onzeauto.com/samen/molenlanden.

Stichting Duurzaam Molenlanden hoopt bij voldoende interesse ook deelauto’s te kunnen plaatsen in andere kernen van de gemeente Molenlanden. Voor meer informatie kunnen belangstellenden terecht op www.duurzaammolenlanden.nl/proeflokaal-samen-autodelen.