Waterschap geeft uitleg over maaibeleid

35 minuten geleden

Nieuws 136 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Waterschap Rivierenland geeft op vrijdag 30 juni vanaf 10.00 uur uitleg over het maaibeleid dat gevoerd wordt.

Rondom de biodiversiteit in de dijkbermen zijn in de lokale socials nogal wat reacties gekomen over de biodiversiteit in combinatie met het maaibeleid van het Waterschap. Op vrijdag 30 juni geven een beleidsmedewerker en een dijkbeheerder daarom persoonlijk tekst en uitleg. Aansluitend nodigen ze bezoekers ook uit om een rondje Veersedijk te maken om in de praktijk te laten zien hoe het werkt.

De bijeenkomst vindt plaats bij de Waterzuivering aan de Wilgenweg 6 in Groot-Ammers. Vooraf aanmelden kan via 06-12593581. Er is ruimte voor 20 bezoekers.