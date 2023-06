ingezonden mededeling

Het effect van je salaris op de hoogte van je hypotheek

ma 26 jun. 2023, 09:17

Nieuws 33 keer gelezen

Ben je van plan om een huis te kopen? Dan is het slim om te weten hoeveel hypotheek je kunt aangaan. Je kunt online je hypotheek berekenen . Salaris speelt een grote rol bij het bepalen van de hoogte van je hypotheek.

Dit komt doordat banken willen weten of je voldoende inkomen hebt om de hypotheeklasten te kunnen dragen. Hoe hoger je salaris, hoe meer je in principe kunt lenen. Maar er zijn meerdere factoren die meespelen. Zoals je vaste lasten, de rente en andere leningen of schulden die je hebt.

Carrière maken en een huis kopen

Carrière maken en een huis kopen zijn nauw met elkaar verbonden. Als je carrière maakt, stijgt waarschijnlijk je salaris. Dit kan de hoogte van je hypotheek beïnvloeden en dus ook de mogelijkheid om een (duurder) huis te kopen. Daarnaast kan een succesvolle carrière zorgen voor meer financiële zekerheid en stabiliteit, waardoor banken sneller geneigd zijn om je een hypotheek te verstrekken. Door middel van traineeships of workshops kun je je carrière naar een hoger level tillen.

Hoe je inkomen van invloed is op je hypotheekmogelijkheden

Dat je inkomen de belangrijkste factor van je hypotheekmogelijkheden is, wist je al. Over het algemeen geldt: hoe hoger je inkomen, hoe meer je kunt lenen. Dit komt doordat je in staat bent om meer af te lossen en een hogere rente te betalen. Je inkomen speelt ook mee in hoe hoog de rente is die je betaalt. Hoe hoger je inkomen, hoe lager je rente vaak is. Maar houd ook rekening met andere factoren die van invloed zijn op je hypotheek. Daarom is het altijd verstandig om bij het kopen van een huis advies in te winnen van een financieel adviseur of een hypotheekadviseur.

Het belang van een stabiel inkomen bij het aanvragen van een hypotheek

Werk je in loondienst? Dan is het over het algemeen makkelijker om een hypotheek aan te vragen dan wanneer je zzp’er bent. Het hebben van een stabiel inkomen is een belangrijke factor voor banken. Ze willen er namelijk zeker van zijn dat je elke maand de hypotheeklasten kunt betalen. Met een stabiel inkomen, doordat je bijvoorbeeld in loondienst bent, is de kans groter dat je de hypotheeklasten kunt dragen. Bij een onregelmatig inkomen, heeft de bank minder zekerheid en zullen ze je een minder hoge hypotheek verstrekken. Banken kijken vaak naar het gemiddelde inkomen over de afgelopen jaren wanneer je zzp’er bent. Hiermee houden ze rekening wanneer ze de hypotheekmogelijkheden bepalen. Het is daarom verstandig om een stabiel inkomen te hebben voordat je een hypotheek aanvraagt.

Hypotheek aflossen

Door middel van aflossingen, word je uiteindelijk eigenaar van je huis. Elke maand betaal je een bedrag aan rente en aflossing. Hoeveel je aflost per maand hangt af van het type hypotheek dat je hebt afgesloten. Bij een annuïteitenhypotheek betaal je elke maand een vast bedrag aan de geldverstrekker. Dit bedrag bestaat uit rente en aflossing. In het begin betaal je voornamelijk rente en weinig aflossing. Je netto maandlasten zijn in het begin relatief laag. Naarmate de looptijd vordert, wordt het aandeel rente kleiner en aflossing groter. Hierdoor stijgen je netto maandlasten, maar los je ook meer af. Bij een lineaire hypotheek betaal je elke maand een vast bedrag aan rente en aflossing. In het begin van de looptijd zijn je netto maandlasten relatief hoog, omdat je in het begin veel aflost. Naarmate de looptijd vordert, wordt het bedrag aan aflossing steeds lager, waardoor je netto maandlasten ook dalen. Bedenk goed welke vorm hypotheek het beste bij jouw situatie past.