Regiokoor Musica Pro Deo start voorbereidingen Kerstoratorium

1 uur geleden

Nieuws 222 keer gelezen

MEERKERK • Regiokoor Musica Pro Deo uit Meerkerk start vanaf woensdag 23 augustus met het instuderen van het Kerstoratorium Licht en Vrede van Martin Zonnenberg.

Het koor biedt de mogelijkheid om dan als project-lid mee te zingen. Deelname kost 35 euro.

Het oratorium Licht en Vrede is geschreven door Martin Zonnenberg in opdracht van het Drechtsteden koor Praise Him, dat destijds onder zijn leiding stond. Het koor wilde het kerstevangelie in één verhaallijn zingen.

Repetities starten op woensdag 23 augustus en zijn tot en met 15 november in de even weken, daarna wekelijks tot de concerten. Uitvoeringen zijn op dinsdag 19 december in de Ontmoetingskerk van Gouda en zaterdag 23 december in de Ichthuskerk in Meerkerk.

Repetities vinden van 20:00 tot 21.50 uur plaats aan de Energieweg 1 in Meerkerk. Voor meer informatie: musicaprodeo@outlook.com.