Inwonersberaad ten einde: 14 aanbevelingen voor gemeente over sociale ontmoetingsplaatsen in Vijfheerenlanden

27 minuten geleden

VIJFHEERENLANDEN • Het inwonersberaad is afgelopen zaterdag tot een einde gekomen. Na drie zaterdagen en drie avonden hard werken is het inwonersberaad gekomen tot 16 aanbevelingen, waarvan 14 konden rekenen op meer dan 75% steun van het beraad. Naast de aanbevelingen heeft men ook twee teksten geschreven die unaniem aangenomen werden. Eind augustus wordt het pakket van aanbevelingen overhandigd aan de gemeenteraad en worden de aanbevelingen toegelicht.

Het is de eerste keer dat de gemeente Vijfheerenlanden een inwonersberaad organiseert, landelijk ook wel een burgerberaad genoemd. 8.000 ingelote inwoners van Vijfheerenlanden kregen eind maart een uitnodiging met de vraag of ze mee wilden doen. Op 13 mei begonnen 80 deelnemers aan de opdracht van de gemeente en gingen aan de slag met de vraag: Hoe zien onze sociale ontmoetingsplaatsen er in 2030 uit? En hoe zorgen wij ervoor dat deze op een eerlijke en toekomstbestendige manier worden gebruikt en gefinancierd?

Thema’s

De eerste zaterdag is er gelijk een blik in de toekomst geworpen en heeft men gesproken over wat men belangrijk vindt aan ontmoetingsplaatsen. Daarna heeft de groep zelf bedacht van wie men graag informatie wilde ontvangen om het vraagstuk te kunnen beantwoorden. Op de twee avonden die daarna volgden werden presentaties gehouden door onder andere dorpshuisbesturen, BindkrachtVHL, LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners), mijnbuurtje en ambtenaren van de gemeente.

De laatste dagen is er in themagroepen gewerkt om te komen tot de 16 aanbevelingen. Thema’s die uitgewerkt zijn gingen onder andere over komen tot een eerlijke verdeling, samenwerking, behoeften, financiën en informatievoorziening.

Vriendschappen

De groep die op 13 mei bijeenkwam kende elkaar niet. De leeftijden liepen van 16 tot 88, achtergronden en ervaringen waren heel divers. Maar in korte tijd heeft de groep elkaar leren kennen, waardeerde men elkaars meningen en heeft de groep gezamenlijk heel hard gewerkt om te komen tot antwoorden op de vraag die hen gesteld werd. Maar men kwam er ook achter dat dit inwonersberaad op zichzelf ook een sociale ontmoetingsplaats werd. Er zijn vriendschappen gesloten, er wordt bijles Nederlands gegeven, er is een kook-initiatief en een aantal deelnemers vond het jammer dat er een einde kwam aan de samenwerking.

Vervolg

De komende weken worden de aanbevelingen juridisch gecheckt en financieel doorgerekend, zodat eind augustus de gemeenteraad het complete rapport in ontvangst kan nemen. Daarna worden de aanbevelingen omgezet naar beleid. Om dit op een juiste manier, en met wat tempo, te laten gebeuren heeft het inwonersberaad een monitorgroep in het leven geroepen. Dertien leden blijven betrokken bij de totstandkoming van het beleid en de uitvoering van hun aanbevelingen. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de ambtenaren die met hun werk nu verder gaan.