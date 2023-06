Training ‘Heleboel Gevoel’ in Molenlanden

MOLENLANDEN • Voor sommige kinderen kan het lastig zijn om hun gevoelens te uiten. Om kinderen hierbij te helpen, organiseert Sociaal team Molenlanden vanaf eind september 2023 de training ‘Heleboel gevoel’ voor kinderen van 8 tot 11 jaar.

Hier leren kinderen spelenderwijs wat voor hen een goede manier is om met emoties als boosheid of verdriet om te gaan. De training wordt gegeven in Oud-Alblas en Noordeloos en bestaat uit acht lessen. Deelname is gratis.

Als het gaat om het uiten van gevoelens, gaat dat bij veel kinderen vanzelf. ‘Ze gaan even naar buiten, huilen uit bij papa of mama als ze verdrietig zijn, of razen even uit op hun kamer bij een boze bui,’ zegt Christien Regeer van Sociaal team Molenlanden. ‘Dit geldt alleen niet voor alle kinderen. Sommige kinderen hebben een heleboel gevoelens waar ze zich geen raad mee weten. Daar willen wij ze graag bij helpen.’

In acht lessen, met ieder een eigen thema, worden kinderen gemotiveerd om uiting te geven aan hun gevoelens en gedachten. ‘We doen dit aan de hand van verschillende spelvormen. Zo gebruiken we ook regelmatig de gymzaal,’ zegt Christien.

’Het is mooi om te zien hoe de kinderen elkaar helpen en steunen. Maar ook inspireren en versterken. Omdat we de training geven aan een kleine groep, hebben we oog voor de individuele behoefte van het kind. We zoeken voor ieder kind naar een manier om met hun gevoelens om te gaan. Want wat voor het ene kind werkt, hoeft niet voor het andere kind te werken.’

De training start in september 2023. Voor meer informatie: www.molenlanden.nl/heleboelgevoel. Aanmelden kan via Christien Regeer: christien.regeer@sociaalmolenlanden.nl of 06-50298625.