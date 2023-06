Donateurs Ambulancedienst bieden troost aan duizenden kinderen

PAPENDRECHT • Bijna zevenduizend ‘Good Bears’ heeft de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid cadeau gekregen van 108 bedrijven, verenigingen en particulieren.

Op 23 juni maakten 25 van de 108 donateurs van de gelegenheid gebruik om met één of meer vertegenwoordigers hun troostberen zelf symbolisch te overhandigen aan de dienst. Het leverde een gezellige, informatieve ochtend op met een uitgebreid dankwoord en een rondleiding door de ambulancepost annex hoofdkantoor in Papendrecht.

De knuffels dienen om kinderen die met de ambulance mee moeten gerust te stellen en af te leiden. Ook kinderen van wie een ouder of een andere naaste ziek of gewond is, krijgen een beer tegen de schrik. De ambulanceberen doen wonderen: meestal kalmeert een kind direct en dat vergemakkelijkt vaak zelfs de behandeling. De beer blijft voor veel ontvangers een vriend voor het leven, horen de ambulancehulpverleners na jaren nog terug.

Good Bears zijn speciaal voor hulpdiensten ontwikkeld. Ze worden niet vergoed door de zorgverzekeraars. Daarom doet de ambulancedienst van tijd tot tijd een beroep op sponsors en met groot succes. Met de nu geschonken voorraad is er weer voor jaren genoeg en de dank aan de gulle gevers is dan ook groot.