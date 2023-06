Wandeling door de Biesbosch met natuurgids Pieter Schook

REGIO • Belangstellenden kunnen op zaterdag 8 juli een wandeling door de Biesbosch maken met Pieter Schook, voormalig huisarts, kruidenkenner en natuurgids met heel veel kennis over planten.

Pieter neemt deelnemers mee de Biesbosch in en vertelt allerlei interessante feiten over de planten die men onderweg tegenkomt. Hij vertelt er niet alleen over, maar laat ook proeven, ruiken en genieten.

Men kan ook meegaan met imker Fred. Hij geeft een rondleiding langs zijn bijenkorven in de Biesbosch. Wat is het grote voordeel van lokaal geproduceerde honing? Naast dat het natuurlijk duurzaam is, zal men ontdekken dat honing uit de regio kan helpen tegen hooikoorts.

Met een bus wordt men afgezet en weer opgehaald. Verzamelen en opstappen is bij Antilope Outdoor, Cortgene 9, Alblasserdam. Wie meedoet met de wandeling met Pieter of Fred, verdient een sticker met de waarde van 10% korting op de jubileumspaarkaart van Antilope Outdoor.

Voor meer informatie of reserveringen: www.wandelcentrum.com/8-juli-2023-ontdek-de-biesbosch.