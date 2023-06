Eerste videoclip van band The Meadows uit Goudriaan en Ottoland staat online

OTTOLAND/GOUDRIAAN • De band The Meadows uit Goudriaan en Ottoland lanceerde vrijdag de eerste videclip.

Met beelden uit de Alblasserwaard is het nummer ‘Don’t’ in beeld gebracht. Deze is gemaakt in samenwerking Marnix van Oudheusden uit Nieuwpoort, die werkt bij KLCK uit Nieuwegein.