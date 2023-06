150 uur werkstraf voor dronken vrouw uit Nieuw-Lekkerland die in gestolen illegale taxi ongeluk veroorzaakt

1 uur geleden

Nieuws 366 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Een vrouwelijke klant van een illegale taxi veroorzaakte volgens de Haagse rechtbank in september 2019 een frontale botsing op de Rotterdamseweg in Gouda. De 26-jarige dame uit Nieuw-Lekkerland zou in beschonken toestand de mannelijke bestuurder achter het stuur vandaan getrokken hebben, en zelf gereden hebben. Ze is veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur.

De illegale taxi was slingerend over de Rotterdamseweg gegaan, en op de verkeerde weghelft beland. Daar botste de auto op een andere personenauto. Twee inzittenden van dat voertuig liepen kneuzingen op, een hersenschudding en een whiplash.

Na de aanrijding schoot de illegale taxichauffeur meteen op de slachtoffers af. “Sorry voor het ongeval”, zei hij, “het was mijn vriendin die reed.” Daarmee bedoelde hij de vrouw die hem had ingehuurd voor een rit naar Lekkerkerk. Ze zou hem achter het stuur vandaan getrokken hebben om zelf te rijden.

“Ik was zijn vriendin helemaal niet”, zei de verontwaardigde 26-jarige vrouw, de klant van de taxichauffeur, twee weken geleden bij de rechtbank in Den Haag. De Goudse had de snorder twee keer eerder ingehuurd voor een lekker goedkoop ritje naar Lekkerkerk. Dat was alles.

“Ik was werkelijk stomdronken”, vertelde ze de rechters over de avond van het ongeval. “Het is een groot zwart gat voor me, waarvan ik me alleen flarden van kan herinneren. Maar het is onvoorstelbaar dat ik de auto heb gereden.”

Ze kon niet meer op haar benen staan. Het zou haar niet eens gelukt zijn om vanuit de bijrijdersstoel naar de andere kant van de auto te komen.

Het Openbaar Ministerie ging er toch vanuit dat de vrouw de illegale taxi reed. Haar DNA was immers aangetroffen op de uitgeklapte airbag aan de kant van de bestuurder.

De officier van justitie eiste een werkstraf van 100 uur, drie maanden cel voorwaardelijk, en een rijverbod voor drie jaar. Ook de rechtbank vindt nu bewezen dat de vrouw de illegale taxi reed, maar veroordeelt haar alleen tot een werkstraf van 150 uur.