Hollands Jongerenkoor editie 13 start in deze regio

28 minuten geleden

Nieuws 100 keer gelezen

REGIO • Het Hollands Jongerenkoor, het grootste christelijke jongerenkoor van Nederland, heeft inmiddels twaalf edities gezongen en na de zomervakantie wil het koor haar dertiende editie opstarten.

De repetities starten medio september in de volgende plaatsen: Alblasserdam, Barneveld, Boskoop, Capelle aan den IJssel, Genemuiden, Goes, Gorinchem, Kesteren, Middelharnis, Nunspeet, Terneuzen en Veenendaal.

Het koor staat onder leiding van de bekende musicus Peter Wildeman uit Tholen. Daarnaast zijn er de vaste begeleiders Wilhelm Groenendijk uit Rotterdam (trompet), Mark Brandwijk uit Sliedrecht (pianist), Martin Weststrate uit Krabbendijke en Joost van Belzen uit Gorinchem als (organist).

Het koor zingt psalmen, geestelijke liederen en een vleugje klassiek. Dit jaar zingen we het Hallel (psalm 113 tot en met 118) op een speciale manier. Het koor heeft ook een eigen orkest, het Hollands Jongerenorkest. Opgeven voor dit orkest is mogelijk. Het Hollands Jongerenkoor geeft concerten in de Doelen van Rotterdam, de Grote Kerk van Dordrecht, Gorinchem, Zeeland en op de Veluwe. Ook zingen ze in Maastricht en Antwerpen. Daarmee is het koor uniek te noemen vanwege de grootte, maar ook vanwege de grote concerten die het geeft.

Leden zijn vanaf 15 jaar welkom. Meer informatie en opgeven als koorlid kan via www.hollandsjongerenkoor.nl. De repetities starten medio september. Dit jaar kunnen er maximaal 400 leden worden toegelaten. De concerten vinden plaats tussen november 2023 en april 2024.