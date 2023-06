Fiets-en voetveer De Overkant tussen Ameide en Lopik blijft ondanks dijkverzwaring bereikbaar

AMEIDE/LOPIK • Gedurende het huidige vaarseizoen vinden er in Lopik het kader van de dijkverzwaring werkzaamheden plaats aan de Lekdijk Oost, tussen de Rolafweg Zuid en Jaarsveld. Daartoe is dit weggedeelte voorlopig afgesloten voor alle verkeer, en is dit met de nodige borden ook aangegeven. De aanlegsteiger van het veer op Salmsteke blijft echter wel bereikbaar.

De geplaatste borden geven aan dat de afsluiting niet geldt voor bestemmingsverkeer, waar ook het gebruik maken van dit veer onder valt. Dit betekent tevens dat bij een overtocht vanuit Ameide naar Lopik de weg ook verder vervolgd kan worden.

Enige hinder aan de bereikbaarheid van het veer is als gevolg van deze werkzaamheden echter niet helemaal uit te sluiten. Waarbij het voor kan komen dat voor het bereiken van het veer een (nader aangegeven) omweg zal moeten worden gemaakt. Voor een actuele informatievoorziening wordt verwezen naar de website van dit veer, te vinden onder www.voetveer-ameide-lopik.nl.