De Geheime Deuntjes van Klokradio gaat in zomervakantie door met Summermix

zo 25 jun. 2023, 17:26

Nieuws 188 keer gelezen

REGIO • Fred Damsteeg en Antoine de Zeeuw van het Klokradio-programma De Geheime Deuntjes verzorgen een Summermix tijdens de zomervakantie.

De twee vaste programmamakers van De Geheime Deuntjes, dat elke vrijdag tussen 22.00 en 24.00 uur te beluisteren is op Klokradio, gaan vanaf 30 juni met vakantie.

“In de acht weken dat we er niet zijn in de studio, hebben we in deze uren wel uitzendingen voorbereid”, vertelt Antoine de Zeeuw. “We gaan elke week, twee uur lang de ‘Geheime Deuntjes Summermix’ uitzenden.”

Dat is dus elke week, twee uur lang, non-stop muziek in de mix. In totaal zijn er dus 16 uur aan muziek aan elkaar gemixt door Fred en Antoine.

“Er is geen ander programma als de onze in de wijde omtrek”, weet Antoine. “Op omringende lokale zenders en streekzenders zoals Radio Hoeksche Waard en Radio Rijnmond is er geen vergelijkbaar programma als de onze, waar dansmuziek non-stop aan elkaar is gemixt door iemand die kan mixen.”

Volgens Antoine en Fred is er voor de jeugd van pakweg 12 tot 30 jaar niet veel op de lokale radio of in de lokale media. “Ons programma is daar juist vooral op geënt en we maken het helemaal zelf.”

“De muziek die we draaien, kiezen we zelf uit en mixen we zelf in elkaar. Er komt niemand anders aan te pas, Fred en ik doen dit helemaal samen.”

In de zomervakantie blijft De Geheime Deuntjes dus te beluisteren. “Waar veel zaken op radio en in de media tijdelijk dicht gaan vanwege de komkommertijd, gaan wij juist door. Zo blijven we een constante en betrouwbare factor op de lokale radio.”